По механизми от ЕС България е получила 203 млн. € за предоставената помощ за Украйна

По различни механизми на Европейския съюз България е получила малко над 203 млн. евро за предоставена помощ за Украйна. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, който се намира на учебен полигон "Корен“. Там се провежда демонстрация в рамките на тактическото учение с бойни стрелби с международно участие „STRIKE BACK 26“.

Всички тези средства не остават за модернизация на българската армия, тъй като близо половината от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет, допълни Стоянов.

Коренна промяна има в начина на водене на учението, виждаме новите системи, които са разпространени в съюзните ни армии, виждаме и резултатите от т. нар. уроци от конфликтите в Украйна и в Близкия изток – дронове, нови технологии и др, коментира относно учението министър Стоянов, цитиран от БТА. По думите му напредъкът в сухопътните войски по отношение на използването на безпилотни летателни апарати, въвеждане на нови технологии, е видим.