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По механизми от ЕС България е получила 203 млн. € за предоставената помощ за Украйна

Близо половината от тях са използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет

11.06.2026 | 12:54 ч. Обновена: 11.06.2026 | 13:53 ч. 23
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

По различни механизми на Европейския съюз България е получила малко над 203 млн. евро за предоставена помощ за Украйна. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, който се намира на учебен полигон "Корен“. Там се провежда демонстрация в рамките на тактическото учение с бойни стрелби с международно участие „STRIKE BACK 26“.

Всички тези средства не остават за модернизация на българската армия, тъй като близо половината от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет, допълни Стоянов. 

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Коренна промяна има в начина на водене на учението, виждаме новите системи, които са разпространени в съюзните ни армии, виждаме и резултатите от т. нар. уроци от конфликтите в Украйна и в Близкия изток – дронове, нови технологии и др, коментира относно учението министър Стоянов, цитиран от БТА. По думите му напредъкът в сухопътните войски по отношение на използването на безпилотни летателни апарати, въвеждане на нови технологии, е видим.

 

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Тагове:

Димитър Стоянов помощ за Украйна механизми на ЕС
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