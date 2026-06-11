Проф. Валерий Тодоров: Има логика България да спре военната помощ за Украйна

Решението на българското правителство да прекрати предоставянето на военна помощ за Украйна предизвика различни коментари сред анализатори и журналисти. Според проф. Валерий Тодоров страната вече е изчерпала голяма част от възможностите си за подобна подкрепа.

"Има известна логика, тъй като България доста поизпразни складовете си. Бях силно изненадан, когато външният министър на Украйна дойде със списък какво има в нашите складове и какво искат от тях. Това беше неприлична активност и подразни. Ние осигурихме боеприпасите в най-критичната част на войната", коментира той в "България сутрин".

По думите му решението поставя България сред държавите, които не са толкова активни в подкрепата си за Украйна.

Реална промяна или политически сигнал

Журналистът Нина Спасова определи случилото се като ненужна демонстрация, която е породила спекулации за евентуална промяна във външнополитическата ориентация на страната.

"Стана повод за коментари на промяна на стратегическата ориентация на България. Украинците отдавна не искат нашето старо руско оборудване. Те се развиха бързо и станаха водещ производител на дронове. Те напредват и нямат нужда от нашите технологии", заяви тя пред Bulgaria ON AIR.

Според проф. Тодоров съветските оръжейни системи постепенно изчезват от армиите на страните членки на НАТО, а Украйна ускорено преминава към западно въоръжение.

"За нас е важно да запазим военната продукция, която да се впише в новите условия. Нашата военна индустрия е гъвкава, справя се", добави той.

Войната в Украйна и ролята на България

Спасова коментира още, че решението отново поставя на дневен ред позициите на Румен Радев по темата за войната.

"Той е ангажиран нещо да даде на широкия спектър от хора, които го подкрепиха, но подчертава, че няма промяна в нашите стратегически позиции. Путин вече е в много слаба позиция", каза тя.

Проф. Тодоров е на мнение, че както Русия и Украйна, така и партньорите на Киев постепенно се изтощават от продължителния конфликт.

"Войната става все по-продължителна и безнадеждна", посочи той, като добави, че нито една от страните вероятно няма да постигне напълно целите, които си е поставила.

Напрежението в Близкия изток

В разговора беше засегната и ескалацията между САЩ и Иран след новата размяна на удари между двете държави.

Според проф. Тодоров Вашингтон се стреми да избегне едновременно ангажиране в два тежки конфликта.

"САЩ не биха искали да се окажат в две губещи позиции, затова се оттеглят от войната в Украйна и прехвърлят топката на Европа", смята той.

По думите на Нина Спасова ситуацията около Иран отново се връща в изходна позиция.

"Тръмп обвинява Иран, че не се договаря. Той много добре знае, че няма как да се договорят. Няма друг вариант освен да държи на това. Иран, САЩ и Израел се връщат в изходна позиция", коментира тя.

Проф. Тодоров отбеляза, че около иранската ядрена програма се обсъждат различни сценарии, но основният въпрос остава контролът върху развитието на програмата.