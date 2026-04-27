НАП погна Руския културен център в София за неплатени данъци

Сега ще им се наложи да плащат със задна дата, пише Стела Николова

27.04.2026 | 11:48 ч. 23
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Националната агенция за приходите е започнала ревизия на Руския културно-информационен център в София за неплатени данъци, предаде "Сега". Това съобщи Стела Николова от ПП–ДБ. Като депутат в предишния парламент тя е поискала данни от агенцията за приходите на руския център от стопанска дейност и съответно за платените данъци.  Отговорът от НАП идва с голямо закъснение.   

За казуса съобщи Николова във своя Фейсбук:

"Миналата пролет поисках информация дали Руския културно-информационен център плаща данъци, защото предоставя срещу заплащане помещения, в които се организират партита на детски градини и училища/ без да се питат родителите за мястото, но пък те го плащат/, маскирани са под съвместна дейност и така се избягва плащане на данък. Почти една година по-късно НАП започва ревизия, защото са установили, че се извършва търговска дейност, но данък не се плаща. Сега ще им се наложи да плащат със задна дата."

Стела Николова е публикувала и писмото, с което НАП я уведомява какво е свършено и какво предстои по случая. Отговорът е с дата 23 април. От него става ясно, че е извършена проверка, приключила на 20 март, която е установила, че с години РКИЦ не е подавал данъчни декларации и не е плащал данъци за стопанска дейност в българския бюджет. По тази причина в началото на април е възложена ревизия за петгодишен период - от 2021 до 2025 г. включително. 

НАП обяснява още, че Руският културно-информационен център в София се води представителство на Руската федерация в България и има статут на чуждестранно юридическо лице. Това означава, че трябва да подава годишни декларации по Закона за корпоративното облагане и при формиране на печалба да плаща съответните данъци. 

"Ще проследя какво ще стане и с ревизията", зарича се Стела Николова в публикацията си във Фейсбук.

