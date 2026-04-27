Шефът на БАБХ: В България има колосален брой незаконни кланици

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще проверява всички пратки със сурово мляко и млечен концентрат, които влизат в България, независимо дали идват от Европейския съюз или от трети държави. Досега са контролирани едва 10% от количествата, внасяни в нашата страна.

Пред Bulgaria ON AIR изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски заяви, че е провел дълъг разговор със служебния министър на земеделието Иван Христанов, на който е било взето решение обхватът на проверката да се разшири. Масло, сухо мляко, което влиза отвън също ще подлежи на проверка.

“Целта ни е да има пълна прозрачност и да следим какво наистина влиза през границите ни, и да подсигурим сигурността на населението", каза изпълнителният директор на БАБХ.

Мавровски добави, че са открити предприятия, които не спазват законите. "В момента има свръхпроизводство на млечни продукти, складовете са задръстени. Проблемът е, че по-голяма част от тези продукти са некачествени и вероятно заради това хората не ги консумират”.

Заразеното с антракс месо

От изминалата седмица насам БАБХ и МВР продължават проследяването на продукти от заразеното с антракс месо.

"В това предприятие имаме данни от колегите, че бивш директор на Областна дирекция се е опитал да се намеси в проверката. Искал е определени данни. Той няма правомощия за това. Това, което предприехме от самото начало, са кръстосани проверки - една Областна дирекция проверява друга. Има опити за влияние, но не се получава. До момента за тези 2 месеца, в които отминаха, няма аналог в историята на агенцията за толкова много хванати нарушения", каза шефът на БАБХ в предаването “България сутрин”.

Мавровски е категоричен, че през кръстосаните проверки се избягват местните зависимости.

"Насочили сме вниманието си и към други локации, но тепърва ще оповестим резултатите. Всички трябва да заострят вниманието си и да подсигурят производството си да върви в рамките на закона. В цялата страна няма информация къде и какво ще се случи - колегите узнават минути преди това", поясни д-р Ангел Мавровски.

Нужен е завишен контрол

Изпълнителният директор на БАБХ е категоричен, че имаме нужда от завишен контрол.

"За кашкавала също смятаме да се направят необходимите промени в кратък срок. Към кашкавала в момента се добавя калиата - съвсем различен продукт. Кашкавалът трябва да се отдели като продукт и да си има технология за направата му. Всичко останало е твърдо сирене. Правим и срещи с всички съюзи - на говедовъдите, млекопреработвателите и месопреработвателите. Искаме да им дадем строги мерки - при производството на телешко месо да се знае кое какво е. Примерно, искаме да си закупим телешко, но не знаем на колко годишна крава сме попаднали", каза още д-р Ангел Мавровски.

Скандалният случай в Силистренско

След случая в Силистренско със заразено с антракс месо 24 души са на антибиотично лечение.

"Дори зам.-изпълнителният директор на агенцията е на антибиотик - той беше на огнището, както и колегите, които са имали контакт там. Това е превантивна мярка. Касае се за 4 точки, в които е имало преработка на месо. В село Лъвино има и ферма, там имаме случаи и на умряло животно - там, където са транжирали 4 от животните. Направена е дезинфекция, ваксинация също така на самото село. До търговската мрежа не бих казал, че месото е достигнало. При лицето, което е разпространявало в района на Разград, е било от ръка на ръка, което е още по-опасно", обяви изпълнителният директор на БАБХ.

Мавровски добави, че на територията на страна ни има “колосален брой незаконни кланици".

"Това се констатира и от одита. Това е допуснато от лица от предишното управление. В момента работим на 100%. Най-доброто, което могат да направят хората, е да купуват продукти от оторизирани предприятия. Нашите екипи са иззели огромни количества месо и месни продукти, които са загробени и унищожени", каза още д-р Мавровски.

