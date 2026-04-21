Стефан Янев: Тема номер 1 са парите на българите, ВСС е на второ място

Румен Радев печели с резултат, какъвто България не е виждала от години - над 44% от гласовете и преднина от десетки процентни пункта. Вотът очертава и силно изразено парламентарно мнозинство, още преди окончателното разпределение на мандатите.

"Това е гласуване по-скоро против системата, против начина, по който функционира държавната машина в продължение в години, против статуквото, защото колкото и да е разтегливо това понятие, то се вписва в образа на много хора, които минаха през тези парламенти през годините. Този наказателен вот даде огромен кредит на доверие на Румен Радев, който ще има тежката задача да изпълнява това, което е обещал пред българските граждани", каза бившият служебен премиер Стефан Янев в студиото на "Денят On Air".

По думите му, този кредит на доверие е да се промени начинът, по който функционира държавата.

"Говорим за всички системи на държавата, всички власти. Тази промяна няма да е лесна. Когато тръгнем да правим системна промяна, естествено е не всички да са убедени, че това са правилните ходове и че това е правилният модел, правилният момент. Много често се сблъскваме с лични пристрастия и усещания за сигурност. Няма да бъде никак лесно, но след като обществото го иска, значи това е пътят", допълни Янев в ефира на Bulgaria On Air.

Той е на мнение, че това предопределя поведението на Румен Радев и неговата формация както в изпълнителната, така и в законодателната власт.

"Всяка грешка стъпка ще бъде наказвана"

"Оттам нататък по начина, по който те ще провеждат определени политики и по начина, по който ще провеждат промените в законодателството, ще даде отражение във всички системи. Най-голямата опасност е кредитът на доверие, защото е едно огромно очакване и една огромна тежест, при която всяка грешна стъпка ще бъде критикувана и наказвана. Последният голям протест от миналата година доведе до падането на правителството и отключи механизма на предсрочните избори, той беше мотивиран от нежеланието на хората да се вдигат данъци, а в моменти сме изправени пред критична ситуация в парите на България", подчерта гостът.

Според него първият тест пред новото управление ще е приемането на Бюджет 2026.

"Ефективността на събирането и на харченето на данъци не може да се промени за 2 дни, но по начина, по който бъде направен бюджетът, ще даде отправна точка. Важното е да се преценят рисковете и тежестта на рисковете, защото начинът на сформиране на този бюджет ще отговори на два много важни въпроса - възможно ли е да се изготви бюджет без повишаване на данъците и без сериозни съкращения в разходите. Важно е какво реалното състояние на финансите на България", поясни Янев.

За бившия служебен премиер тема номер 1 са парите на българите.

Смяната на ВСС

"ВСС е на второ място, защото зад Висшия съдебен съвет ние говорим за функционирането на съдебната власт, а тя не е само ВСС. Там са много повече, отколкото може да ги изброим. Очевидно е, че ще има дебат и за ВСС, и за главния прокурор. Очевидно е, че ще има промени, дали ще се наложи да се правят през Конституцията или през законодателство - предстои да видим", добави той.

Попитан каква външна политика очаква, Янев отговори: "Темата с промяната на курса - кой е проруски и пропекински, беше използвана като част от политическия наратив през последните години. На първо място ние трябва да гледаме своя национален интерес. Българският глас трябва да бъде съобразен с българския национален интерес. Това се прави от всички държави".

Той вярва, че България вече е "друга", но пътят няма да е лесен.