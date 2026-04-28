Йотова подписа указа за свикване на 52-рото НС на 30 април

Държавният глава Илияна Йотова подписа указ, с който свиква на първо заседание новоизбраното 52-ро Народно събрание в 10:00 ч. на 30 април т.г., съобщиха от прессекретариата на президента. Указът е на основание чл. 75 от Конституцията.

В рамките на първото заседание президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

Решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) за обявяване на избраните народни представители в 52-рото Народно събрание и решение за обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в новия парламент се очаква да бъдат обнародвани в днешния брой на „Държавен вестник“.

Първото заседание ще бъде открито от най-възрастният депутат Румен Миланов от "Прогресивна България".

След това депутатите ще положат клетва и ще изберат председател. Все още от "Прогресивна България" не са обявили официално кой ще бъде техния кандидат за председател на парламента.

Договорени са местата в зала и разпределението на кабинетите в новия парламент. ГЕРБ ще освободи някои от своите, за да влезе там ПБ. Хората на Румен Радев ще седят между "Възраждане" и ДПС - Ново начало.