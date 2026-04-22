Извънредно заседание на СОС поради финансовото пропадане на Четвърта градска болница

Днес ще има извънредна сесия на Столичния общински съвет поради финансовото пропадане на Четвърта градска болница.

В изготвения доклад се предлага смяна на Съвета на директорите на болницата, която се намира до площад "Руски паметник" в София. Докладът е внесен от представителите на "Продължаваме промяната-Демократична България", "Спаси София", БСП, "Възраждане" и Ваня Григорова, която е председател на комисията по здравеопазване.

В документа има директни обвинения срещу директора на болницата д-р Стоян Маджаров. Според авторите на доклада Маджаров е забавил на сливането на болницата с Втора градска болница, което е било решено от Столичния общински съвет през юли 2024 г.

Според вносителите промяната е необходима с оглед предприемането на последващи действия по финансово и организационно преструктуриране на дружеството.

В доклада е заложено и предоставянето на нисколихвен заем на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД. Целта на финансовата подкрепа е да се осигури краткосрочна ликвидност на лечебното заведение и да се гарантира нормалното му функциониране до приключване на предвидените структурни промени.

Предложението на общинските съветници за прекратяването на дружеството е това да стане без ликвидация - чрез вливането му във „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД. Предвижда се всички активи, пасиви, права и задължения на „Четвърта МБАЛ – София“ да преминат към приемащото дружество, което ще продължи дейността в рамките на обединената структура.

Съгласно предложението, процесът ще се реализира поетапно, като новото ръководство на „Четвърта МБАЛ – София“ ще има ангажимент да подготви правно и финансово вливането, включително уреждане на задълженията, анализ на активите и организиране на прехвърлянето на дейностите.

В мотивите към доклада се посочва, че предприемането на тези действия цели оптимизиране на разходите, по-ефективно използване на ресурсите и подобряване на управлението на общинските лечебни заведения в столицата.

При евентуално одобрение от СОС „Четвърта МБАЛ – София“ ще преустанови съществуването си като самостоятелно юридическо лице, а като медицинската дейност ще бъде интегрирана във „Втора МБАЛ – София“ ЕАД.

Очаква се решението да има отражение както върху персонала на лечебното заведение, така и върху организацията на медицинските услуги, предоставяни на пациентите в столицата, се посочва още в доклада.