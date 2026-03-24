Доверието към Тръмп падна до 36% – най-ниско ниво според Ройтерс/Ипсос

Доверието на американците към президента им Доналд Тръмп спадна до най-ниското си равнище от завръщането му в Белия дом през януари миналата година, сочат резултатите от нова анкета на Ройтерс/Ипсос.

Подкрепата за Тръмп е намаляла от 40% в допитване от предходната седмица до едва 36% в най-новото социологическо проучване, проведено между 20 и 23 март. Тази тенденция до голяма степен се дължи на резкия скок на цените на горивата, породен от войната срещу Иран, както и от последвалото повишаване на разходите за живот, които бяха централна тема в кандидат президентската му кампания през 2024 г., отбелязва Ройтерс.

Само 25% от участниците в последната анкета одобряват мерките на Тръмп за овладяване на инфлацията.

Подкрепата за Тръмп от симпатизантите на Републиканската партия като цяло остава стабилна. Едва 20% от анкетираните републиканци изразяват неодобрение за представянето на Тръмп като президент. Но делът на републиканците, които не одобряват мерките на Тръмп за овладяване на инфлацията, се е повишил със 7 процентни пункта спрямо предходната седмица и е достигнал 34%.

В първите дни след встъпването в длъжност на Тръмп рейтингът му възлизаше на 47%, а от миналото лято се задържаше предимно на около 40%.

Намаляването на общественото доверие може да се дължи на войната в Иран, като се има предвид, че Тръмп се завърна в Белия дом с обещанието да избягва "глупави войни“, посочва Ройтерс.

Делът на американците, които одобряват ударите срещу Ислямската република, е намалял от 37% в предходното допитване на Ройтерс/Ипсос до 35% сега. Неодобрение изразяват 61%, като за сравнение в предишната анкета този дял е възлизал на 59%.

Проучването на Ройтерс/Ипсос е проведено онлайн сред 1272 пълнолетни американски граждани от всички райони в САЩ, като допустимата статистическа грешка е плюс минус 3%.