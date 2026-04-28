В Бургас заловиха цигари за над 700 хил. евро, задържан е грузинец

180 хиляди кутии цигари са били скрити в рула и декларирани като матраци

28.04.2026 | 18:22 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Около 180 хиляди кутии цигари с беларуски бандероли, опаковани в рула и декларирани като матраци, са открити в камион на едно от бургаските пристанища, съобщи заместник-окръжният прокурор на Бургас Мануел Манев. По думите му машината е пристигнала у нас с ферибота "Дружба", плаващ по ро-ро линията Батуми (Грузия) - Бургас. Задържан е шофьорът на камиона, който е грузински гражданин. 

Иззетото количесто цигари е на стойност над 700 хиляди евро, казаха от прокуратурата. 

Цигарите са открити в понеделник при щателна митническа проверка. На задържания ще бъде повдигнато обвинение за контрабанда на акцизни стоки в особено големи размери, каза Манев. Той не посочи дали властите разполагат с информация кой е получател на пратката, но разясни, че изпращачът е китайско дружество. 

Камионът е предварително избран за проверка. Вместо матраци в него са открити рула от дунапрен и фолирана изолация, в която са укрити стотици кутии с цигари, каза началникът на сектор "Борба с наркотрафика - Пристанище Бургас" към Териториалната дирекция на Агенция "Митници" Стефан Кличанов, цитиран от БТА. Всички кутии са с надписи на руски език. 

