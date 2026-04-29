Ще има ли дисциплинарно наказание срещу Сарафов

Миналата седмица и.ф. главен прокурор се оттегли от поста

29.04.2026 | 08:00 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Днес прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет /ВСС/ трябва да реши дали да образува дисциплинарно произвоство срещу Борислав Сарафов.

Миналата сряда Борислав Сарафов оттегли съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор. А Прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца.  Предложението беше направено в края на март от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов преди Сарафов да депозира оставката си във ВСС през миналата седмица.

В мотивите си Янкулов тогава посочи, че действията и бездействията на вече бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов представляват сериозни дисциплинарни нарушения, за които следва да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание, а именно освобождаване от длъжност.

