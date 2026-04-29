BGONAIR Live Новини Днес | 60

Загиналият алпинист не е паднал, прилошало му е и е свален от пожарникари

Получен е сигнал, че на човек му е прилошало и виси от осмия етаж

29.04.2026 | 13:08 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Загиналият в Пловдив алпинист не е починал след падане от фасадата на сграда в града. Това съобщи за БТА Атанас Чернаев, директор на Дирекция „Инспекция по труда" - Пловдив. 

По неговите думи малко след 19:00 часа снощи е получен сигнал, че на човек му е прилошало и виси от осмия етаж на сграда на бул. „Източен" 13. 

Чернаев допълни, че екипи на пожарната са пристигнали на мястото на инцидента и са свалили алпиниста, а около 20:00 часа е установено, че е починал. 

Подробности за причината за смъртта все още няма, но е започната проверка по случая, допълни директорът на Инспекцията по труда в Пловдив.

По-рано днес беше съобщено, че алпинистът е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда, докато е извършвал трудова дейност по нея. 

