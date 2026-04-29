Секс скандал във ФМИ в Софийския университет: Потулва ли се случаят?

Голям скандал се разпали около Факултета по математика и информатика на Софийския университет, след като студентка обвини асистент в сексуален тормоз.

Всичко започна с анонимен сигнал, публикуван във Facebook групата "СУ, Факулет по математика и информатика". Според публикацията, към която бяха прикрепени и чатове, асистента по "Компютърна информатика" Ангел Димитриев е отправял неприлични предложения към множество студентки, а от това зависело дали те ще преминат изпитите си.

"С доста нежелание и дискомфорт, се чувствам длъжна да споделя това с вас. Става въпрос за един от членовете на лекторския състав на ФМИ, Ангел Димитриев, който за пореден път ме отврати с действията си", започва публикацията. "Една от запазените му марки е да използва "властта" си да манипулира студентки да спят с него, за да си вземат дисциплината."

Според публикацията на студентката Димитриев освен, че "подтиква студентките да спят с него", той отправя и "закани за побой" на студентите от мъжки пол. Съмнения има и по отношение на неговата професионална квалификация.

"Водеше лекции без да има нужната квалификация да го прави", се твърди в написаното като се уточнява, че "вече води само упражнения".

Цялата публикация може да прочетете тук:



"Айде да те взема и ако се харесаме ще отидем на хотел в центъра. Ще ни е яко и на двамата. Ще ти оставя подарък, както говорихме", гласи едно от съобщенията, за което се твърди, че Димитриев е изпращал на студентки.

От последвалата размяна на съобщения става ясно, че "подаръкът", който мъжът има предвид, са пари. Целта на възнаграждението била на момичето да му е "по-сладко и по-хубаво".

"Виж, аз просто обичам да правя скъпи подаръци на момичета, както (обичам) и секса, де, но не са свързани", уточнява той, след което подчертава евентуалните предимства на бъдещи отношения с него за момичето - "на теб ще ти е яко, ще имаш и скъпи подаръци и всичко ще е яко".

След като на мъжа е обяснено, че "подаръкът" е неприемлив, а възможността за сексуални отношения на първа среща не стои на масата, той отговаря:

"Не можеш ли да направиш изключение? За момче, което много те харесва, има дългосрочни намерения към теб и милиони в банковата сметка".

Ангел Димитриев заподозря "лична атака" срещу себе си на рождения си ден

Димитриев заподозря "лична атака" срещу себе си, тъй като публикацията е анонимна.

"Никога не съм предлагал "интимни" или каквито и да е отношения на студентка срещу изпит (или друг подобен повод), нито съм заплашвал студенти с бой. Подобни обвинения могат да бъдат своевременно проверени от деканското ръководство и не е реалистично да бъдат прикривани с години", заяви той пред Mediapool.

По думите му анонимното разпространение на информацията в деня на негов личен празник е ясно свидетелство, че става дума за лична атака:

"Разпространението им анонимно, и то на рождения ми ден, показва още повече, че е недобросъвестна атака. В публикациите има множество неверни твърдения и фалшификации, включително разпространените чатове между мен и студентка, изгонването от гимназия и твърденията за "чадър" от ФМИ".

Асистентът призова, ако има потърпевша студентка, тя да излезе с името си и доказателства.

"Ако има наша студентка, към която е отправяно такова предложение, призовавам я да излезе и да го заяви с доказателства по установения ред", написа той и добави, че ще защитава името си от клеветнически твърдения по предвидения в закона ред.

Твърдения за "потулване" на случая

"Той отрича категорично твърденията", написаха от ФМИ, обяснявайки, че ръководството на факултета "проявява нетърпимост към всякаква форма на тормоз и ще предприеме всички необходими действия"

От написаното става ясно, че Деканското ръководство на Факултета по математика и информатика към СУ е изискало незабавно обяснения от посочения в сигнала в социалните мрежи преподавател. В тази връзка ръководството на факултета също отправи призив към студентката "да влезе във връзка с Декана проф. Мая Стоянова и при пълна анонимност да я запознае със ситуацията".

Но публикациите онлайн изчезнаха, а това доведе до спекулации, че от ФМИ се опитват да потулят проблема. Появи се и предупреждение:

"По молба на Деканското ръководство всички постове, свързани с обвиненията към ас. Ангел Димитриев, са свалени и молим да не се коментира повече в публичното пространство", от акаунта на "Факултетен студентски съвет на ФМИ".

Но в дълга публикация потребител на име Ангел Ангелов обяснява, че се е намерил "човек (или група хора), които се скриха зад общия профил на ФСС и злоупотребиха с дадената им власт (знаете - триене на постове, сваляне на права на другите администратори, ограничаване на нови публикации и т.н.)".

"ФСС са извършили злоупотребата с властта по искане на Деканското ръковоство - цитирам "По молба на Деканското ръководство всички постове, свързани с обвиненията към ас. Ангел Димитриев, са свалени и молим да не се коментира повече в публичното пространство.". Това е доказателство за липса на критично мислене. А ако ги бяха помолили да скочат през прозореца?!", пише той и пита: "Видяхте каква е реакцията на ФСС при секс скандал. Представете си по-безобидна ситуация - например конфликт с преподавател за дати за изпити. Вие имате ли доверие, че дори в този случай ФСС ще ви помогне? Имате ли доверие да споделите проблема си на ФСС?"

От Факултетен студентски съвет пък обясниха, че не защитават Ангел Димитриев, нито се опитват да прикрият случая.

"Не заставаме зад въпросния преподавател и не подкрепяме предполагаемите дейности, в които е обвинен. Свалянето на първоначалната публикация е с единствената цел да не се създава негативен прецедент за начин на подаване на сигнали към отговорните органи. ФСС е за студентите, от студентите и всеки наш колега има значение. Отворени сме към това да помагаме на всеки, който има нужда. Анонимен фейсбук пост обаче не е начинът", написаха те.

За момента Димитриев е отстранен

Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика (ФМИ) в Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски" взе решение асистент Ангел Димитриев временно да бъде сменен в преподавателските екипи за летния семестър на учебната 2025/2026 година до изясняване на случая с анонимния сигнал в социалните мрежи. Това се съобщава в сайта на ФМИ в СУ.

Деканското ръководство на Факултета по математика и информатика е сезирало Етичната комисия на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е изпратило до нея всички събрани до момента документи по случая.

Ръководството на ФМИ подхожда с необходимата сериозност към всеки подобен случай и прилага политика на нулева толерантност към поведение, нарушаващо етичните норми и достойнството на студентите и служителите, се казва в съобщението.

Твърдения за по-голям проблем

В публикация в друга страница, "Студентски хумор", се твърди, че драмата в Софийски университет е много по-голяма, а общо събрание на СУ прикрива и други случаи. Към информацията е добавен и откъс от документ.

Ето какво пишат от там:

До Студентски хумор достигна пореден случай на тормоз в Софийски университет, а самото общо събрание на СУ го покрива. Наш последовател ни изпрати следното съобщение (нередактирано):

"Ситуацията с потулването на Димитриев далеч не е изолирано явление в СУ. Има и далеч по-ужасни неща, които стават под покрива на други факултети, особено с младите учени. Това, което ви прикачвам е от последното общо събрание на СУ и е от официалния доклад на омбудсмана на СУ. Ситуацията накратко, стр. 2 от доклада - асистентка се оплаква от системен тормоз върху нея от декана на ФНОИ. Етичната комисия и омбудсманката му казват да остави момичето на мира. Замфиров продължава да я тормози, при което тя подава отново до етичната комисия оплакване. Замфиров й завежда дело шамар, за да я накара да си оттегли жалбите срещу него, а във факултета е назначен кризисен пиар, който се занимава основно да пере имиджа на Замфиров и да профилира подчинените му."

Сега питаме Студентски съвет защо аджеба такива случаи не ги разгласят? Нали присъстват на общото събрание?