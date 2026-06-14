Тръмп избра свой човек за прокуратурата на Манхатън

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще номинира Джеймс Макдоналд за прокурор на Южния окръг в щата Ню Йорк, предадоха Reuters и Associated Press.

Associated Press отбелязва, че Макдоналд е един от личните адвокати на Тръмп. За да заеме поста, номинацията му трябва да бъде утвърдена от Сената на САЩ.

Ако бъде одобрен, Макдоналд ще наследи Джей Клейтън, когото Тръмп номинира по-рано тази седмица за директор на националното разузнаване.

Прокуратурата на Южния окръг в Ню Йорк, която обхваща и Манхатън, е сред най-влиятелните в Съединените щати. Тя работи по дела за финансови престъпления, корупция, тероризъм и други разследвания с висок обществен интерес.

Иторически този прокурорски офис е имал по-голяма независимост от Министерството на правосъдието в сравнение с останалите 92 федерални прокуратури в страната.

"Уверен съм, че Джейми ще постигне силни резултати за нашата страна като следващ прокурор на Съединените щати за Южния окръг в Ню Йорк, тъй като той се радва на уважението на нашите патриоти в правоприлагането, правната общност и съдебната колегия и ще работи фантастично с тях", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social..