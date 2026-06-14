След дни в гората: 33-ма мигранти бяха задържани край Бургас

33-ма мигранти бяха открити в микробус край Бургас, а четирима от тях бяха откарани по спешност в болница заради тежко изтощение и обезводняване, съобщава NOVA.

Групата е задържана късно вечерта в събота от Гранична полиция на входа на Бургас. Мигрантите са били превозвани в жълт микробус със софийска регистрация, спрян за проверка малко преди 22:00 ч. на контролно-пропускателния пункт край квартал "Крайморие".

Пунктът е изграден през 2022 г. след трагичния инцидент, при който загинаха двама бургаски полицаи при опит да спрат автобус с мигранти. В този участък ограничението на скоростта е 30 км/ч, което позволява на граничните полицаи да извършват по-строг визуален и физически контрол.

По неофициална информация групата е от Афганистан и е преминала границата преди около 7-8 дни. Пред разследващите чужденците, които са се самоопределили като афганистанци, разказали, че са престояли в гората между 8 и 10 дни, докато чакали трафикантът да ги вземе.

Последните три дни мигрантите не са имали никаква храна. По думите им са се опитвали да оцелеят с плодове и дори трева, а заради жаждата са пили замърсена вода от блата и реки.

Четирима младежи на възраст между 16 и 25 години са транспортирани до Спешното отделение на УМБАЛ-Бургас. Те са се оплаквали от болки в корема и са били настанени в шокова зала.

"Четирима души докараха при нас. Състоянието им е абсолютно стабилно, няма от какво да се притесняваме. От 3 дни не са яли. В момента им слагаме системи заради обезводняването, даже им дадохме малко храна. Като правихме изследванията, пак обяснявам, че състоянието им е стабилно, въпреки че преди няколко дни са пили мръсна вода от блата", обясни дежурният лекар д-р Мурат Чобан.

По думите му най-малкият пациент е на 16 години, а останалите са между 22 и 25 години. Тъй като младежите говорят арабски език, медиците са повикали преводач.

Останалите мигранти са транспортирани още в събота вечерта към центъра за временно настаняване на бежанци, който се намира на няколко километра от пункта.

Предполага се, че водачът на микробуса също е бил вътре заедно с групата.