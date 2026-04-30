Димитър Стоянов: Чуваме обезпокоителни данни за финансите на държавата

Депутатът от "Прогресивна България" и един от най-близките съратници на Румен Радев, Димитър Стоянов заяви, че първата им задача е да научат повече за финансовото състояние на държавата.

"Първо трябва да видим какво е финансовото състояние на държавата, защото чуваме обезпокоителни данни, които са сериозно притеснителни. Надявам се да има най-скоро пълната информация, за да можем да продължим по-нататък със следващите задачи", заяви Стоянов навлизане в парламента.

Днес се открива 52-ото Народно събрание, в което "Прогресивна България" имат мнозинство от 131 депутати.