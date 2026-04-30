Гълъб Донев: Предстоят доста интересни събития, дневният ред е на хората

"Купеният и корпоративният вот може да бъде победен с един масов вот - над 51 процента. Всичко онова, което предстои да се случи, ще се случи в днешното и следващите заседания. Има решение на парламентарната група, което ще стане ясно днес на заседанието. Нека да изчакаме, предстоят доста интересни събития", коментира бившият служебен премиер Гълъб Донев от "Прогресивна България" при влизането си в парламента относно това дали групата вече има решение за председател.

На въпрос кога очаква да се случи избора на кабинет той отговори: "В най-скоро време, веднага с връчването на мандатите, с консултациите, които трябва да проведе президентът Илияна Йотова. И съответно връчване на мандатите. Ние ще бъдем готови".

"Това, което българският народ има като дневен ред, то ще бъде в дневния ред и на "Прогресивна България". Всичко това, което е свързано с цените на горивата, с цените на храните, всичко това, което е свързано с Висшия съдебен съвет, със съдебната реформа в България. Дългоочаквани неща, които така или иначе не се случваха през годините, предстоят да се случат", заяви Гълъб Донев.