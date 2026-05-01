Възстановки и тържества в цялата страна по повод 150 г. от Априлското въстание

Честваме 150 години от избухването на Априлското въстание - началото на пътя на България към така жадуваната свобода, макар и потушено, превърнало се в символ на национално достойнство.

Към паметната дата днес ни връщат възстановки и тържества в цялата страна, а кулминацията е в Копривщица - там, където гръмва първата пушка на хората, за които е имало "или свобода, или смърт".

Днес стотици български граждани дойдоха на площад "20 април", за да наблюдават ожесточените събития, които "оживяха" във възстановка.

"Вълнувам се, сърцето ми трепери. Имам чувството, че всичко се случва в момента", коментираха посетители.

Празничната атмосфера в Копривщица остава до края на деня.

Кулминацията на честванията е в Панагюрище, президентът Илияна Йотова също присъства на събитието.

