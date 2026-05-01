IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 76

Възстановки и тържества в цялата страна по повод 150 г. от Априлското въстание

Кулминацията на честванията е в Панагюрище

01.05.2026 | 20:45 ч. 2

Честваме 150 години от избухването на Априлското въстание - началото на пътя на България към така жадуваната свобода, макар и потушено, превърнало се в символ на национално достойнство.

Към паметната дата днес ни връщат възстановки и тържества в цялата страна, а кулминацията е в Копривщица - там, където гръмва първата пушка на хората, за които е имало "или свобода, или смърт". 

Днес стотици български граждани дойдоха на площад "20 април", за да наблюдават ожесточените събития, които "оживяха" във възстановка. 

"Вълнувам се, сърцето ми трепери. Имам чувството, че всичко се случва в момента", коментираха посетители.

Празничната атмосфера в Копривщица остава до края на деня.

Кулминацията на честванията е в Панагюрище, президентът Илияна Йотова също присъства на събитието.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

възстановки въстание годишнина Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem