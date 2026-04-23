Изненада: Ивайло Калушев възкръсна в списъците за гласуване

Ивайло Калушев, който е един от загиналите в случая "Петрохан", се оказа в избирателните списъци в секция номер 16 в Монтана, съобщава "България Днес".

Трагедията в хижа "Петрохан" и връх Околчица се разигра в началото на февруари. В хижата бяха намерени застреляни Ивайло Иванов-Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев, а на 8 февруари, под връх Околчица бяха открити застреляни и останалите от групата Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

Засега официалната версия на разследващите тримата от хижата са се самоубили, а в кемпера под върха Калушев е убил младите си спътници и се е самоубил. Близките обаче не вярват на тази версия и твърдят, че шестимата са били убити.

Два месеца по-късно се оказа, че Калушев сред имащите право на глас в секция 16 в Монтана. Гласоподавателите са могли да упражнят своя вот в Трето ОУ "Д-р П. Берон" на ул. "Княз Ал. Батенберг" 51.

Преди време стана ясно, че Калушев и Ивей са били регистрирани по адрес в Монтана. Това обяснява и присъствието на имената на двамата в избирателните списъци за вота за парламент през октомври 2024 г.

Ивайло Иванов-Ивей обаче е премахнат от списъците.

"Това лице е починало във Враца. За да бъде заличено от избирателните списъци, трябва да има съставен акт за смърт. Може да проверите дали той е доставен в Община Враца. Актът за смърт се съставя по местосъбитие и се обработва. Ако не е обработена тази информация, той затова стои в списъците, обясни пред изданието Христина Давидова - главен експерт "ЕСГРАОН" в Община Монтана.