Денков обясни за разцеплението на ПП и ДБ: В този формат не се получава

Акад. Николай Денков даде обяснение защо "Продължаваме промяната" са решили да се отделят от "Демократична Българи". По думите му от ПП не са развалили коалицията.

"Видяхме, че в този формат не се получава", заяви Денков. "Това, за което се подготвяме е следващия период. Тези избори минаха, видяхме, че в тази формация, в този формат не успяхме да спечелим така както искахме да се случи, защото всяка една политическа формация иска да налага своя дневен ред в управлението на държавата и държавата да се развива според нейните приоритети, принципи, ценности. Това не се получи.“

По думите му трябва да се търдси нов формат.

"Видяхме, че една национална формация, макар и току-що образувана, успя да спечели убедително и това показва, че трябва да търсим нов подход, ако искаме да спечелим повече избиратели. Един от проблемите на формацията, която имахме досега, е, че непрекъснато имаше натиск тя да се оформи към дясно-център, даже се заговори от страна на нашата колегия от „Демократична България“ за това, че трябва да стане една партия. Ние смятаме, че този подход, тази посока, тя няма да доведе до различен резултат."

"Двете формации имат много общи цели, но имат и различия", констатира той

"Това, което искаме, е двете формации, които имат много общи цели, но имат и различия в това как да бъдат постигнати тези цели, да могат да се развиват, търсейки по-широк спектър от избиратели. Очевидно е, че те са се насочили в дясно, ние стоим по-скоро в центъра. Има политики, които за нас са висок приоритет и които изискват по-голямо внимание от страна на социалните разходи. От друга страна, хората действително се интересуват изключително много от образование, от здравеопазване, как да ги направим така, че да се живее по-добре в България", обясни той.

Акад. Денков заяви, че от ПП искат да работят заедно с ДБ и са категорични, че трябва да имат обща кандидатура за президент.

Вчера ПП се разделиха от ДБ

Вчера, след лидерска среща, продължила няколко часа, ПП решиха да се отделят от ДБ. Двете партии ще имат две отделни парламентарни групи, но ще имат партийно споразумение.

Идеята за бъдещото партньорство е предложена от съпредседателя на ПП Асен Василев. Тя предвижда създаването на парламентарен съюз под името "За Силна България в Силна Европа", който да обедини усилията на двете формации въпреки формалното им разделяне в отделни групи. Двете политически сили ще продължат да действат координирано по ключови теми. Очаква се те да внасят съвместни законодателни инициативи, както и да провеждат регулярни срещи за съгласуване на позициите си по важни политики, включително реформите в съдебната система.