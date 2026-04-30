Никола Минчев се противопостави за разделението: Дълбоко погрешно решение

Евродепутатът от "Продължаваме промяната" Никола Минчев реагира остро на разделянето на коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" и обособяването на две парламентарни групи.

В публикация във Фейсбук Минчев определя случилото се като "дълбоко погрешно решение".

Според него предвид предстоящите президентски и местни избори опозицията е трябвало да запази своята сплотеност. Несъстоятелен по думите му е аргументът, че доскорошната коалиция ще има двама зам.-председатели на парламента. Никола Минчев прогнозира, че "на пейзажа" има хора, които могат да обединят електората на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" и дори да увеличи членската им база.

Ето коментарът на Минчев:

"Дълбоко погрешно решение.

Във време на почти безпрецедентно парламентарно присъствие за една партия, когато предстоят президентски и местни избори в следващата година и половина, задължително е опозицията да остане сплотена, ако има желание да попречи на ПБ да сложи ръка на цялата власт в страната.

На фона на това, да изтъкваме като аргумент двамата зам.председатели на НС (да се допълни с двойно присъствие в комисиите на паритетен принцип, още двама секретари на НС и два рунда въпроси при изслушвания) изглежда безкрайно несериозно дори за несериозни партии. Какво остава за партии с претенцията да са коректив на властта. Нека да съм прецизен - политическата стойност на тези обстоятелства гравитира около нулата.

А лековатата радост от "отървахме се от тези, отървахме се от онези" показва неразбиране кои са истинските опоненти, проблеми и предизвикателства пред страната в идващите години.

Даже може да се замислим как ще изглеждат следващите социологически проучвания, на които вместо да чакаме динамика около второто място, ще се взираме в чертичките на графиката около ДПС. Надали точно това ще окрили електората. И то точно когато близостта до ГЕРБ беше възприета като утешителната награда от изборите.

Вярвам, че на пейзажа има и хора, които с лекота могат да обединят електората и на ПП, и на ДБ. Че даже и с нещо отгоре.+