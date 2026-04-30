И Анна Бодакова отсече: Раздялата на ПП с ДБ е политическа грешка

Броени часове преди откриването на новия парламент ПП и ДБ обявиха, че се разделят

30.04.2026 | 09:11 ч. Обновена: 30.04.2026 | 09:29 ч.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев

И най-младият депутат в 52-ото Народно събрание Анна Бодакова също нарече разцеплението на ПП-ДБ "политическа грешка".

"Притесненията ми са да не видим същото под друга форма. Очакванията ми са наистина да свършим полезна работа за гражданите", каза още Бодакова.

Броени часове преди откриването на новия парламент ПП и ДБ обявиха, че ще имат отделни парламентарни групи. "Продължаваме промяната" ще има 16 депутати, а "Демократична България" - 21. 

Партиите обаче ще запазят сътрудничеството си чрез общ политически проект. 

"Това, което предложихме на колегите, и те казаха, че ще обсъдят, е парламентарен съюз за общо действие. Потвърдихме, че ще се явим заедно на предстоящите местни избори в район "Средец" и ще подкрепим кандидата. Предполагам, че ще бъде Трайчо Трайков, както беше предният път. Ще продължи съвместната работа навсякъде, където тя съществува. Продължаваме заедно напред с парламентарен съюз, единствената разлика е, че на таблото (в пленарната зала - бел.ред.) ще светят 2 групи", обясни вчера лидерът на ПП Асен Василев. 

 

