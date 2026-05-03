Студено ще е тази нощ, ще има и отрицателни температури

През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Ще има условия за слана.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по високите западни полета до минус 2° – минус 3°, в София – около минус 1°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата на НИМХ.

Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България - умерен до силен от север. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Северозападна България между 21° и 24°, в София – около 17°.

По Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.



В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни временни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но без съществени валежи. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 20° и 25°.

В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е от юг-югоизток и ще се затопли още, максималните температури ще достигат 26°-28°.