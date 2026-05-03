Шокираща цена на черешите у нас - 80 евро килограма

Повечето зеленчуци поевтиняват и през тази седмица на борсите у нас, докато цените на плодовете се повишават, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Най-голям е спадът в цените на краставиците, лука и доматите. На част от пазарите вече има вносни череши, като цената им достига рекордните 80 евро за килограм.

Очакванията на търговците са, че първото количество българска продукция от плода ще се появи на пазара в средата на май, като тогава и цените ще бъдат по-достъпни.

"Най-късно до 15-16 май трябва да има първата българска череша. Нас ни командва пазарът на икономиката. Трябва да стане 3-4 евро на кг и хората да си вземат да ядат", коментира търговец пред Bulgaria ON AIR.

"Не бих си закупила череши за 80 евро. До 5 евро може", каза столичанка.

"Това е доста висока цена дори за работещи и добре заплатени хора - 80 евро за килограм за продукт, който се изяжда за около час и след това се изплюва костилката", сподели друг пазаруващ.