IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Шокираща цена на черешите у нас - 80 евро килограма

Това е доста висока цена дори за работещи и добре заплатени хора, коментира пазаруващ

03.05.2026 | 19:36 ч. 79

Повечето зеленчуци поевтиняват и през тази седмица на борсите у нас, докато цените на плодовете се повишават, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Най-голям е спадът в цените на краставиците, лука и доматите. На част от пазарите вече има вносни череши, като цената им достига рекордните 80 евро за килограм.

Очакванията на търговците са, че първото количество българска продукция от плода ще се появи на пазара в средата на май, като тогава и цените ще бъдат по-достъпни.

"Най-късно до 15-16 май трябва да има първата българска череша. Нас ни командва пазарът на икономиката. Трябва да стане 3-4 евро на кг и хората да си вземат да ядат", коментира търговец пред Bulgaria ON AIR.

Свързани статии

"Не бих си закупила череши за 80 евро. До 5 евро може", каза столичанка.

"Това е доста висока цена дори за работещи и добре заплатени хора - 80 евро за килограм за продукт, който се изяжда за около час и след това се изплюва костилката", сподели друг пазаруващ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

череши пазар цени
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem