Дрон е ударил обект в близост до АЕЦ "Запорожие"

Според руските власти ударът с дрон е нанесен от украинските въоръжени сили

03.05.2026 | 19:48 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Назначеното от Русия ръководство на окупираната Запорожка АЕЦ в Югоизточна Украйна е информирало днес Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), че дрон е ударил прилежаща външна лаборатория за контрол на радиационните равнища, предаде Ройтерс.

Надзорният ядрен орган на ООН съобщи, че няма данни за пострадали и все още не се знае дали ударът е причинил щети по лабораторията, която се намира извън периметъра на централата, съобщи БТА.

Екип на МААЕ, разположен на място, е поискал достъп до лабораторията, съобщи генералният директор на агенцията Рафаел Гроси, допълвайки, че подобни удари край ядрени обекти представляват риск за ядрената безопасност.

Според руските власти ударът с дрон е нанесен от украинските въоръжени сили, но централата продължава работа в обичаен режим.

