Атанасов за ПП: С излизането на Кирил Петков от политиката се наруши комуникацията

"ГЕРБ и ДПС се свиха в ъгъла, вижте как гласуваха за председател на Народно събрание. Те подкрепиха кандидатурата на Прогресивна България без никой да иска това от тях", това каза генерал Атанас Атанасов по БТВ.

По отношение на разрива на Демократична България с Продължаваме промяната Атанасов каза: Винаги съм полагал усилия да събираме, и тук положих много усилия, но не успях.

"След излизането на Кирил Петков от политиката се наруши комуникацията", посочи още депутатът от Демократична България.

"Нямаме идеологически различия с ПП", добави Атанасов.

Въпреки разривас колегите от ПП, ние нямаме различия относно обща кандидатура за президент. Ако наесен имаме президент Илияна Йотова и премиер Румен Радев има риск от прокремълска ориентация на страната. Това е риск за националната сигурност, добави Атансов.

Разцеплението

Припомняме, че часове преди старта на 52-ото Народно събрание от ПП решиха да се разделят от ДБ и двете партии да регистрират отделни парламентарни групи.

ДБ обявиха това за грешка, а от ПП обясниха, че за някои от колегите им, политиките на партията били прекалено леви, заради това не гласували заедно с тях.

Двете партии се разбраха за споразумение.