Експерт за свлачището в Родопите: Все още е активно

Проф. д-р инж. Стефчо Стойнев, ръководител Катедра "Хидрогеология и инженерна геология" в Минно-геоложкия университет, коментира в предаването “България сутрин”, че свлачището в Родопите при Пампорово продължава да е активно.

Очакванията са, че днес местната власт ще поиска помощ от държавата. Ще са необходими много месеци, преди пътят отново да стане проходим или да се изгради алтернативно трасе.

Геоложката история на Родопите

"Родопите са много интересен район, те винаги са били суша в тяхната геоложка история. Имаме свлачища както в Западни Родопите, така и в централните и източни части на Родопите. Това е едно от големите свлачища", обясни проф. д-р инж. Стойнев.

"Инфлитрацията на повърхностните води е довела до силно водонасищане на земните маси. Свлачището е консистентно. Картината като динамика е ясна. Това свличане е станало малко по-бързо", обясни експертът.

Проф. Стойнев не може да даде категоричен отговор дали бедствието е могло да бъде предотвратено. По думите му не може да се каже, че държавата не е взела превантивни мерки.

"Малко преди това свличане има укрепени няколко участъка. Бяха изградени много мониторингови системи за наблюдение на свлачищните процеси, но не всички свлачища в страната се следят. Смолянското свлачище е проучвано 70-те и 80-те години на миналия век, има доста данни за него. Тези свлачища сега са в тялото на старото голямо свлачище", разясни професорът пред Bulgaria ON AIR.

Според него положението на сградата на ръба на свлачището е впечатляващо, тя не е позволила да се оформи целият циркус. "Показва здравина и дори отклонява свлачищния процес. Там има строителна забрана, не се строи без специални проучвания", уточни проф. Стойнев.

Какви стъпки трябва да предприеме държавата?

Специалистът е на мнение, че все още е рано да започнат проучвателните дейности, тъй като деформациите не са затихнали. "Това не трябва да става толкова бързо, не можем да предприемем аварийни мероприятия. Трябва да бъдем много внимателни в проучванията. Трябва да се подходи с изпълнение на укрепителни дейности. Методиката не е нещо сложно", посочи проф. Стойнев.

Според него възстановяването може да започне между 3 и 5 месеца, тъй като сега земните маси търсят своята стабилност. "Да мине май месец и може да се извършват проучвателни дейности", подчерта проф. Стойнев.

Експертът е категоричен, че няма опасност за населението и сградите в района около свлачището.

