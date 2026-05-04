Путин назначи Фьодор Щукин за нов лидер на Дагестан

Руският президент Владимир Путин назначи Фьодор Щукин за временно изпълняващ длъжността ръководител на Република Дагестан. Съответният указ вече е подписан, предаде ТАСС. От този пост бе отстранен Сергей Меликов.

"Да се назначи Щукин Фьодор Вячеславович за временно изпълняващ длъжността ръководител на Република Дагестан до встъпването в длъжност на лицето, избрано за глава на Република Дагестан", се казва в документа.

Фьодор Щукин е роден през 1976 година. От 2004 г. е заемал различни длъжности в съдебната система на Нижегородска област. През февруари 2024 г. е назначен за председател на Върховния съд на Република Дагестан. На 4 май Висшата квалификационна колегия на съдиите (ВККС) на Руската федерация прекрати правомощията му „във връзка с излизане в почетна оставка“.

На 30 април президентът обсъди с представители на Дагестан кандидатурата за нов ръководител на региона. Председателят на Народното събрание на републиката Заур Аскендеров предложи на президента като една от кандидатурите за поста председателя на Върховния съд на Дагестан Фьодор Щукин.

Владимир Путин подкрепи предложената кандидатура.