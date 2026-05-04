IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 62

Путин назначи Фьодор Щукин за нов лидер на Дагестан

Заемал е различни позиции в съдебната система

04.05.2026 | 13:18 ч. 4
Снимка: ТАСС

Снимка: ТАСС

Руският президент Владимир Путин назначи Фьодор Щукин за временно изпълняващ длъжността ръководител на Република Дагестан. Съответният указ вече е подписан, предаде ТАСС. От този пост бе отстранен Сергей Меликов. 

"Да се назначи Щукин Фьодор Вячеславович за временно изпълняващ длъжността ръководител на Република Дагестан до встъпването в длъжност на лицето, избрано за глава на Република Дагестан", се казва в документа.

Свързани статии

Фьодор Щукин е роден през 1976 година. От 2004 г. е заемал различни длъжности в съдебната система на Нижегородска област. През февруари 2024 г. е назначен за председател на Върховния съд на Република Дагестан. На 4 май Висшата квалификационна колегия на съдиите (ВККС) на Руската федерация прекрати правомощията му „във връзка с излизане в почетна оставка“.

На 30 април президентът обсъди с представители на Дагестан кандидатурата за нов ръководител на региона. Председателят на Народното събрание на републиката Заур Аскендеров предложи на президента като една от кандидатурите за поста председателя на Върховния съд на Дагестан Фьодор Щукин.

Владимир Путин подкрепи предложената кандидатура.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Путин Фьодор Щукин лидер Дагестан
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem