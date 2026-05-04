Военни самолети ще изпълняват тренировъчни полети над София

Това е част от подготовката за отбелязване на Деня на храбростта и празник на Българската армия

04.05.2026 | 13:05 ч.
Снимка: Министерство на отбраната

Над София ще бъдат изпълнени тренировъчни полети с военна авиационна техника във връзка с подготовката за отбелязване на 6 май - Деня на храбростта и празник на Българската армия, съобщиха от Министерството на отбраната.

6 май ще бъде отбелязан с водосвет на бойните знамена на Българската армия и знамената-светини. В рамките на тържествения ритуал ще бъдат изпълнени полети с вертолет, военнотранспортни и щурмови самолети и изтребители.

На 5 май тренировъчни полети на малка височина над площад „Св. Александър Невски“ ще се проведат от 9.00 ч. до 11.00 часа.

На 6 май ще има съвместни полети за демонстриране на способности на военната авиационна техника над София от 10.00 до 11.00 часа.

След участието в тържествения ритуал на 6 май при прибирането си към авиационните бази екипажите ще изпълнят празнични полети и над Ямбол и Пловдив, допълват от военното министерство.

