Разтревожени родители: СО прави промени преди класирането за детски градини

Отново промени в правилата за гласуване за детските градини и ясли в 12 без 5. Притеснени родители алармират за нов голям проблем с приема.

"Столичната община реши да направи промени точно преди класирането на 8 май. Най-големият проблем е с критерия е адресната регистрация - много от родителите са си сменили умишлено адреса, за да имат повече точки за детската градина. По закон трябва поне един родител, заедно с детето, да живее на един и същи адрес. Сега това ще доведе до поредния хаос, който ще създадат - няма да решат проблема с местата и с персонала", коментира пред Bulgaria ON AIR Моника Василева, една от активните майки по казуса.

Отново хаос с кандидатстването

Тя уточни, че няма официално становище на СО, има информация само във Facebook профила на зам.-кмета Десислава Желязкова.

"Тя казва, че няма да сменят системата, докато съдът не се произнесе по жалбата. Съдът казва, че промените са спрени и действието им трябва да започне веднага", поясни Василева и добави, че това обърква родителите.

Майката казва, че е възможно датите за класиране да бъдат забавени до крайното решение на съда по кои правила ще кандидатстват родителите.

В предаването “България сутрин” Василева посочи като голям проблем презастрояването в София и липсата на изискване за детски градини на определен брой кооперации. Тя откроява, че все пак се отварят нови детски градини, но те са крайно недостатъчни.

Според Василева най-важният критерий за прием в детска градина е да си работещ родител. "Много от родителите записват децата си на ясла с ясната представа, че те не искат да ги пуснат, но само заради тази една точка, за да могат да се доберат после до детската градина... Родителите, които наистина имат нужда от това място в градината, те са ощетени по-този начин. Това беше добро нещо, което направиха, ще влезе в сила следващата година", обясни майката.

Тя обърна внимание, че дори частните детски градини са пълни и родителите са принудени да запазват места много по-рано.

"Ако дете в държавна детска градина се отглежда за Х сума пари, би следвало същата да се заплати и в частната, това да е компенсацията. Тази сума, която идва над това, е огромна и тя идва от работната ти заплата. Трябва да се направят промени в компенсациите", коментира Василева.

