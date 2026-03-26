Терзиев обеща да пусне бул. “Стамболийски” след 2 месеца

Кметът на София Васил Терзиев направи проверка на ремонтните и строителните дейности на кръстовището на булевардите “Александър Стамболийски“ и “Константин Величков“. Терзиев каза, че след два месеца обектът ще бъде пуснат в движение.

“Остават още няколкостотин метра полагане на тротоари и настилки. Трамвайното трасе и всичко, свързано с големите инфраструктури е готово“, обясни кметът и добави, че обектът е много важен не само за района, но и за целия град.

По думите на столичния кмет работата се движи с “добро темпо и необходимото качество“.

По думите му се очаква да минават 2 ленти в посока, както и трамвайното трасе.

Заместник-кметът на Столична община по направление “Обществено строителство“ Никола Лютов разказа по-дробно за обекта. “Открихме обекта в началото на миналата година, като при перфектни атмосферни и административни условия трябваше да приключи точно преди Коледа“, каза той и обясни, че поради административни забавяния и неблагоприятни климатични условия обектът беше отложен с 8 седмици.

Лютов допълни, че макар разплащанията да са малко над 50%, има 85% линейно изпълнение на обекта.

Общата стойност на ремонта е 46 480 598 016 лв., като включва пълно изграждане и подмяна на цялата инженерна инфраструктура, съобщи инж. Иво Иванов.