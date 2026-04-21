Трайчо Трайков: Рафинерията в Бургас има гарантирани доставки на петрол до май

Десетократно са скочили разходите за логистика на рафинерията в Бургас спрямо нивата отпреди кризата. Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, съобщава БНТ. По думите му цените на горивата вече са калкулирани след повишението на петрола и краткосрочната прогноза е да няма ново поскъпване. Днес дизелът се търгува за 1.79 евро за литър. Средната цена на бензина се задържа на 1.50 евро за литър.

Повишените логистични разходи на рафинерията вече са отразени в цените на горивата, обясни Трайков - затова не очаква краткосрочни промени.

"Търгуваните обеми не са намалели и на фона на по-високите цени това дава буфер за запазване на всички по веригата", каза Трайчо Трайков.

Доставките на суров петрол за рафинерията са осигурени за май и частично за юни, успокои Трайков.

"Гарантирани са доставките до края на май, дори през юни, което е функция на оборотния капитал, с който разполага компанията. Явно за такъв хоризонт е достатъчен - колкото е по-голям, толкова по-добре, защото това би позволило използването на допълнителни финансови инструменти, които да гарантират по-добра цена", обясни служебният министър.

Трайков коментира и изтичането на договора на ТЕЦ "Марица Изток 1" с Националната електрическа компания, което ще доведе до затваряне на централата.

"От гл. т. на производствен капацитет - ТЕЦ "Марица-Изток 2" може да поеме количествата, от друга страна именно ТЕЦ "Марица изток 1" е най-съвременната централа, с най-маневрени мощности, излизането на които може да представлява предизвикателство заради диспечирането на системата", каза той.

В готовност остава възможността за възстановяване работата на централата. Използването на договора с турската компания "Боташ" според Трайков в момента е твърде скъпо. Затова вече е поискал преразглеждане на договора.

"Акцентите са свързани с количества, цени за капацитет, с възможност за реакция на променящи се пазарни условия, с финансови взаимоотношения, включително заварени такива, с развитие на други съвместни проекти, свързани с електроенергетиката. Философията на този договор дава възможност при калибриране на параметрите той да бъде от голяма ползва, не само за България, но и региона - по отношение на вертикалния газов коридор и плановете за прекратяване на всякакъв руски газ от догодина", каза Трайков.

Акцентите в предоговарянето са свързани с количества и финансови взаимоотношения.