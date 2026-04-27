Трайчо Трайков: Оставяме "златен стандарт" в мерките за горивата

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков коментира в края на мандата си, че една от ключовите политики на служебната власт, е предложеният пакет от мерки, който е бил приет като “златен стандарт” и от други държави в ЕС.

Трайков подчерта, че управлението оставя след себе си “много работа, създала хоризонт“, като акцентира върху стремежа да не се допускат забавяния по важни теми. “Не казвам, че сме свършили всичко, в никакъв случай. Постарахме се обаче да няма забатачени теми и там, където може да се направи прогрес, той да бъде направен“, добави служебният министър.

Сред конкретните резултати Трайков посочи напредъка в нормативната рамка, включително подготовката на закон за енергийната бедност. “Той ще даде възможност да заработят допълнителни механизми, свързани с декарбонизацията и енергийната ефективност“, обясни енергийният министър.

По думите му Декарбонизационният фонд също е придвижен напред – “в момента тече процедура за избор на оператор, приети са оперативните правила“, което ще позволи старта на очакваната програма за модернизация на еднофамилни жилища.

Цените на горивата

Във връзка с притесненията, че цените на горивата продължават да вървят нагоре, Трайков подчерта, че кабинетът е реагирал бързо. “Наложи се да действаме в крачка и съм доволен, че веднага представихме пакет от мерки“, каза Трайков и допълни, че именно тези действия са довели до международното им признание.

На въпрос дали тези мерки трябва да продължат, Трайков беше предпазлив. Министърът все пак каза, че тези мерки е редно да бъдат удължени, но това ще реши редовната власт. Той отказа да коментира конкретно и бъдещето на компенсациите от 20 евро за горивата, като подчерта:

“Това, което беше ангажимент на служебното правителство, е направено и няма да си позволя да предпоставям действията на редовното управление”, отговори Трайков.

По отношение на доставките на горива Трайков отбеляза, че към момента няма ново развитие. “Последната среща на Кризисния щаб беше миналия вторник и тогава имах възможност да дам подробности по темата“, уточни енергийният министър.

По темата за споразумението с турската компания “Боташ“ министърът заяви, че България е предприела необходимите стъпки. “Формирали сме своя позиция, провели сме разговори и сме я изпратили на другата страна“, посочи той, но отказа да влиза в детайли. „Най-добрият договор е този, който е изгоден и за двете страни“, допълни Трайков.

Министърът изрази увереност, че неговият наследник ще може бързо да се ориентира в ситуацията. “Колегата, който ще поеме работата, съм сигурен, че в много кратко време ще формира своята гледна точка. Направил съм всичко, което ми дава спокойствие, че съм изпълнил задълженията си”, добави Трайков.