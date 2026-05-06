Най-богатата провинция на Канада върви към референдум за независимост

Жителите на най-богатата провинция на Канада, Алберта, събраха подписи за провеждане на референдум за независимост.

Одобряването на инициативата „Stay Free Alberta“ ще бъде ключова стъпка към евентуален вот на 19 октомври. Организаторите твърдят, че са събрали над 300 000 подписа – доста над необходимия праг от 178 000 (10% от гласоподавателите). Ако подписите бъдат одобрени, референдумът може да се проведе още на 19 октомври, съобщава BBC. На референдума ще бъде зададен въпросът: „Съгласни ли сте провинция Алберта да престане да бъде част от Канада и да стане независима държава?“

Мич Силвестър, лидерът на движението, нарече момента исторически: „Този ​​ден е исторически в историята на Алберта. Това е първата стъпка към следващия етап – преминахме третия кръг и сега сме на финала за Купа Стенли.“

Движението смята, че Отава игнорира интересите на региона, особено в нефтената и газовата промишленост – провинцията е най-големият производител на петрол и в резултат на това има най-висок БВП на глава от населението в страната. В момента около 25% от жителите подкрепят отделянето (според анкета на Abacus Data от февруари). Мнозинството обаче остава против, пише Труд.

Референдумът вече се сблъска с правни пречки. Съд в Алберта спря проверката на подписите след иск, заведен от адвокати от коренното население, които смятат, че отделянето би нарушило правата им. Адвокат Кевин Хил отбеляза: „Международна граница би повлияла на правата и начина им на живот.“ Той подчерта, че независимостта може да означава нарушаване на договорите с Британската корона.

Очаква се съдебно решение този месец. През декември 2025 г. съд обяви подобен референдум за незаконен, тъй като нарушава конституционните права на коренното население. Властите в Алберта вече измениха закона и позволиха на процеса да продължи.