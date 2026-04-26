Папа Лъв XIV с критика към Тръмп и Ванс часове преди стрелбата

Папа Лъв XIV отправи пореден удар към Доналд Тръмп, като осъди смъртното наказание само часове след като президентът въведе отново екзекуцията чрез разстрел.

В петък понтификът обяви смъртното наказание за посегателство срещу човешкото достойнство, часове след като Министерството на правосъдието на Тръмп обяви, че ще разреши разстрели.

"Правото на живот е самата основа на всяко друго човешко право“, каза папа Лъв в петък във видео послание по случай 15-ата годишнина от премахването на смъртното наказание в родния му щат Илинойс.

"В тази връзка ние потвърждаваме, че достойнството на човека не се губи дори след извършване на много тежки престъпления.“

Светият отец публично осъди смъртното наказание два дни поред, докато администрацията на Тръмп предприема действия за засилване и ускоряване на делата за смъртно наказание.

Тръмп и папа Лъв са враждебни от няколко седмици, като американският понтифик също критикува войната на президента в Иран.

Папа Лъв XIV миналата седмица сякаш облекчи напрежението с Белия дом, като поясни, че се противопоставя на войната като цяло, не само на конфликта в Иран, и че коментарите му за "шепа тирани“, харчещи милиарди за война, не са насочени към Тръмп.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който е католик, благодари на понтифика за коментарите му и заяви, че администрацията на Тръмп ще работи за прилагане на моралните принципи на Евангелието в този "разхвърлян свят“.

Смъртното наказание е недопустимо

В петък папата напомни на американския народ как Католическата църква учи, че смъртното наказание е "недопустимо“, защото е „атака срещу неприкосновеността и достойнството на личността“.

"Католическата църква последователно е учила, че всеки човешки живот, от момента на зачеването до естествената смърт, е свещен и заслужава да бъде защитен“, каза Лъв.

"Освен това, могат да бъдат и са били разработени ефективни системи за задържане, които защитават гражданите, като същевременно не лишават напълно виновните от възможността за изкупление", добави главата на римокатолическата църква.

Понтификът повтори, че папа Франциск и другите му скорошни предшественици "са настоявали, че общото благо може да бъде защитено и изискванията за справедливост могат да бъдат изпълнени без прибягване до смъртно наказание“.

Коментарите му повтарят забележките, които той отправи в четвъртък, когато призова САЩ и Иран да се върнат към преговорите за прекратяване на войната.

Папа Лъв призова за нова "култура на мира“, която да замени прибягването до насилие, когато възникнат конфликти.

"Като пастор не мога да подкрепям войната. Бих искал да насърча всички да намерят отговори, които произтичат от култура на мир, а не от омраза и разделение", каза папата пред репортери на борда на самолета си.