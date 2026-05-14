Кабинетът "Радев" се разрасна с нови шест зам.-министри

Кабинетът "Радев" се разрасна с нови шест заместник-министри. Със заповед на премиера назначенията са факт в три министерства.
В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов и Таня Панчева.
В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри – Красимир Чакъров, Крум Неделков и Янислав Янчев.
Цвета Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.