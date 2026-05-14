Колко струва охраната на високопоставени лица

"Имайки предвид политическия момент и начина, по който се развиват събитията, вероятността това решение да е политическо е много голяма“.

Това заяви експертът по сигурност Милен Иванов пред Нова телевизия по повод решението за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Решението предизвика сериозни въпроси за мотивите зад него - дали става дума за експертна оценка или за политически ход

По думите му фактът, че ново управление поема контрола върху системата за сигурност и само седмица по-късно охраната се премахва, буди съмнение.

"Това означава, че ако сега е политическо решение, то и преди е било такова - просто при други управляващи и с друг принцип", допълни Иванов.

Експертът подчерта, че реалните основания за охрана остават неясни, тъй като са част от класифицирана информация.

"Няма как бързо да разберем какви са били конкретните заплахи. Това ще стане едва когато документите бъдат декласифицирани", обясни той.

Иванов обаче посочи, че все пак има механизми за прозрачност.

"Класифицираната информация не е вечна. След определен срок може да бъде разсекретена. Освен това Народното събрание може да поиска това и по-рано, ако има политическа воля", обясни той

В същото време Иванов призна, че заплахи срещу политици от подобен ранг са напълно възможни:

"Тези хора взимат решения, които често са неизгодни за различни групи - престъпни, икономически или политически. Нормално е да има заплахи".

Той обаче направи важно уточнение за ролята на службите:

"НСО не може да реагира на всички заплахи срещу всички политици. В крайна сметка противодействието на престъпността е функция на МВР. Ако има риск, той трябва да бъде овладян по общия ред".

Експертът по сигурност коментира и цената на охраната на НСО.

"Такива екипи обикновено са между 15 и 20 души", каза Иванов и уточни, че това са само преките охранители.

"Говорим за офицери с високи заплати, плюс техника, логистика, транспорт. Разходите спокойно могат да достигнат между 1 и 2,5 милиона евро годишно".

Милен Иванов подчерта, че действията могат да са част от изпълнение на политически обещания:

"Хората гласуваха срещу този модел и новата власт трябва да покаже, че го демонтира. Тя няма избор, трябва да действа".

Той обаче не изключи и друг сценарий:

"В същото време живеем в сложна политическа ситуация и е напълно възможно да има и определени договорки зад кулисите".

Иванов акцентира и върху по-дълбокия проблем в системата за сигурност:

"Секторът не е просто политизиран, той е партизиран. В продължение на години различни партии са оказвали влияние върху решенията в службите".

По думите му без промяна в този модел няма да има реални резултати:

"Докато тази зависимост не бъде прекъсната, няма как да се води истински разговор за реформа".

Експертът коментира и начина, по който се оценяват заплахите срещу политици:

"Оперативната информация винаги трябва да се проверява. Въпросът е дали това се прави последователно, или понякога се приема на доверие, защото е удобно".