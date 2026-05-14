Бившата на Владимир Кличко разкри, че е бисексуална

Бившата на Кличко, Хейдън Панетиър, прави едни от най-откровените си признания досега.

36-годишната актриса и певица разкрива болезнени детайли от миналото си. Панетиър издава книга, в която споделя шокиращи детайли от миналото си. Историята хвърля светлина не само върху личните ѝ преживявания, но и върху по-широките проблеми на ранната слава, уязвимостта и липсата на защита в развлекателната индустрия.

В центъра на разказа на Хейдън Панетиър стои шокиращ инцидент от периода, когато тя е едва на 18 години. В интервю за подкаста на Джей Шети актрисата описва ситуация, в която е била поставена в изключително тревожна обстановка на лодка, далеч от всякаква възможност за помощ. По думите ѝ, човек, на когото е имала доверие, я е въвел в малко помещение и я е изправил пред по-възрастен мъж, като ѝ е било внушено да извърши действия, които тя категорично не е желаела.

Това, което прави разказа на Хейдън Панетиър още по-силен, е начинът, по който тя анализира случилото се през призмата на зрелостта. Макар на 18 години да се е чувствала достатъчно самостоятелна и уверена, днес тя осъзнава колко ограничено е било разбирането ѝ за риска и манипулацията.

Актрисата дори посочва научния факт, че развитието на мозъка продължава до около 25-26-годишна възраст – детайл, който подчертава колко лесно младите хора могат да попаднат в опасни ситуации, без да ги разпознаят навреме.

По време на инцидента Панетиър описва силен вътрешен инстинкт за самосъхранение – момент, в който, по нейните думи, нещо в нея се събужда и я кара да реагира, да се противопостави и в крайна сметка да напусне стаята. Именно този момент на съпротива се превръща в ключов за начина, по който тя гледа на себе си днес – не като жертва, а като човек, който е успял да се измъкне от ситуация, в която много други биха се почувствали напълно безсилни.

