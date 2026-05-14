Министър Абровски обеща: Ще се изсветли цялата верига на доставки ВИДЕО

В министерския съвет се състоя извънреден брифинг относно мерките за овладяване на високите цени и инфлацията. По-рано днес министър-председателят Румен Радев свика извънредна среща, в която участваха министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектора на земеделието и храните.

Пламен Абровски, министър на земеделието заяви, че срещата е била конструктивна, но и подчерта, че проблемите са много.

"Ще помолим НС за още една седмица, през която ще може да се дебатира", заяви земеделският министър.

Абровски добави, че ще бъде засилен контрола, изсветляване на цялата верига на доставки, за да става ясно кой на кой продава, каква е печалбата и какъв е трудът.

Министърът на икономиката Александър Пулев добави, че правителството вече изпълнява своите задължения, приоритети, а институциите и държавата заработиха.

“Тонът на срещата беше много професионален, всички сме ангажирани с темата на деня и касае благоденствието и живота на всички работещи, на семействата и на българския производител“, посочи министърът.

Пулев обобщи, че всички са се обединили около основните приоритети: да има справедливи цени на стоките от първа необходимост; да има повече български храни по щандовете на търговските обекти; качество, равнопоставеност между българската продукция и вносните стоки и не на последно място качество.

В брифинга участие взе и Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите. Той заяви, че надценките са между 70 и 130%. Зоров обяви, че трябва да бъде въведен таван на надценките.

"Ние не искаме никакви комунистически или социалистически връщане на придобивки, но искаме търговските вериги да се насочат към практиката, с която работят техните майки в западните страни - Германия, Австрия. Максималните надценки са до 35% общо", каза още председател на Асоциацията на млекопреработвателите.

Зоров е категоричен, че е крайно време да има справедливост и не трябва да се боим, че “сме трето качество оператори в България”.