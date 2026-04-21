В Гърция арестуваха "Путин" и "президента", разбит е канал за цигари

Държавата е ощетена с един милиард евро

21.04.2026 | 09:32 ч. Обновена: 21.04.2026 | 09:34 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Гръцките власти разбиха канал за нелегално производство и трафик на цигари, предаде гръцката агенция АНА-МПА. Престъпната мрежа е ощетила държавата с един милиард евро.

Разследването е продължило четири месеца. Проверени са 42 имота, сред които хотелски комплекси, вили, апартаменти, един завод, в който се предполага, че са обработвани нелегалните цигари, 76 плавателни съда, сред които един танкер и два търговски кораба. Иззети са 26 луксозни автомобила, товарни автомобили, кемпери. Блокирани са  банкови сметки и сейфове.

В случая са замесени 38 физически лица, някои от които са задържани. В мрежата са участвали и 21 юридически лица.

Сред арестуваните са и двама души с прякори "президента" и "Путин", които се смятат за ръководители на престъпния канал. Водеща роля в трафика са имали други четирима души, които са роднини. Останалите участници в мрежата са били техни сътрудници. Прехвърлянето на парите от незаконната дейност е ставало през фирми фантоми и фалшиви фактури.  
(БТА)

