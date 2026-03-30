Акция "Тракия": ГДБОП арестува лидер на международна банда за трафик на оръжия

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) арестува в София лидер на международна престъпна мрежа за трафик на оръжия срещу канабис в спецоперация, координирана от Европол, съобщиха от дирекцията.

Операцията е с кодово име "Тракия" и е проведена на 23 март. Общо 21 заподозрени са задържани при съвместни действия между Испания, България и Гърция. Трима от тях са арестувани у нас.

Престъпната мрежа е разследвана за трафик на огнестрелни оръжия от Западните Балкани и Турция към Европейския съюз, като след влизането им в Европа са използвани като разменна „валута“ при сделки с наркотици.

Задържаният в София е турски гражданин с разрешение за пребиваване в Гърция. Към момента се провеждат процедури по екстрадицията му към Испания. В хода на съвместната работа е установено, че той координира доставката и транспортирането на огнестрелни оръжия от Турция към Испания и трафика на наркотични вещества по обратния маршрут - от Испания през България и Гърция към Турция. С тази дейност от една страна е подпомагана дейността на организираната престъпност в редица държави членки, а от друга е водела до увеличение на огневата и финансова мощ на нелегалните групировки, отбелязват от ГДБОП.

Разследването започва през март 2025 г., когато полицията на Каталуния Mossos d’Esquadra установява незаконен внос на огнестрелни оръжия към престъпни групи в областта. Установена е добре структурирана верига на доставката на контрабандната стока, укривана в специално изградени тайници на автомобили и товарни композиции. Мрежата е търгувала и с т.нар. „франкенщайн“ оръжия – съчетаващи оригинални компоненти с ръчно изработени метални части, което ги прави лесни за разпространение и трудни за проследяване.

Паралелно с тази дейност, разследването установява съпричастността ѝ към мащабен международен трафик на марихуана и добре изградена инфраструктура за износ по сухопътни и морски маршрути към Турция и Гърция, където стойността ѝ значително се увеличава. Смята се, че мрежата е имала капацитет да транспортира до 1,5 тона марихуана месечно.

В деня на общите действия са иззети: осем оръжия, заглушители, 587 кг марихуана и 76 кг хашиш с приблизителна стойност на нелегалния пазар от 4,4 милиона евро.

Преди седмица при акцията на ГДБОП у нас бяха задържани няколко души, като у тях бяха открити над 1,2 млн. фалшиви евро, както и 1 кг кокаин. Лидерът на групата беше установен в Румъния, като там бе открита и незаконната печатница за иззетата валута.