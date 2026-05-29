Рухването на Константинопол: Какво се случи на 29 май 1453 г.

Датата 29 май 1453 г. не е просто хронологичен маркер за падането на един град. Тя отбелязва края на една епоха и раждането на нова геополитическа реалност. На този ден, след 53-дневна обсада, Константинопол пада под властта на османските турци, ръководени от младия султан Мехмед II. С това събитие окончателно спира да съществува Византийската империя - държавата, която в продължение на повече от хилядолетие е директният наследник на Римската империя.

Един град-държава в обръч

През пролетта на 1453 г. Константинопол отдавна е изгубил някогашния си блясък и територии. Империята е свита практически до пределите на самия град и няколко ексклава в Гърция. Населението на мегаполиса, наброявало някога половин милион, е намаляло до около 50 000 души.

Султан Мехмед II, едва 21-годишен, се възкачва на престола с една фиксация - превземането на "Градът на градовете". Обсадата започва на 6 април 1453 г. Османската армия наброява между 80 000 и 100 000 елитни бойци и нередовни части. Срещу тях последната византийска отбрана се състои от едва 7 000 до 8 000 мъже, от които около 2 000 са чуждестранни наемници (предимно генуезци и венецианци), водени от опитния кондотиер Джовани Джустиниани Лонго.

Мехмед II прилага невиждани дотогава инженерни решения. Той докарва под стените гигантски оръдия, отляти от унгареца Урбан, които денонощно рушат Теодосиевите стени. Когато византийците блокират входа на залива Златния рог с масивна желязна верига, султанът извършва логистично чудо. На 22 април той прехвърля около 70 свои кораба по суша, смазани с мазнина върху дървени трупи, заобикаляйки генуезката колония Галата. Така градът се оказва обсаден и по вода.

29 май, денят на последния щурм

Решаващата атака започва в малките часове на 29 май, вторник. Мехмед II знае, че моралът на армията му ще спадне, ако обсадата се проточи, и хвърля силите си на три последователни вълни. Първата вълна се състои от нередовни части (башибозук), чиято цел е да изтощят защитниците.

Втората вълна е от анадолска пехота, която атакува през направените от артилерията пробиви в стените край долината на река Ликос. И двете вълни са отбити с цената на нечовешки усилия от страна на Джустиниани и неговите хора.

На разсъмване султанът изпраща последната си и най-опасна карта - свежите и дисциплинирани еничарски корпуси. В този критичен момент съдбата на града се решава от две събития.

Раняването на Джустиниани

Генуезкият военачалник е тежко ранен от парче шрапнел или арбалетна стрела. Той е евакуиран към чакащ кораб в залива. Виждайки как командирът им напуска бойното поле, наемниците изпадат в паника и отбраната се пропуква.

Пропускът при Керкопорта

Османските бойци откриват, че една малка, полускрита пешеходна врата в стените, наречена Керкопорта, е оставена отключена или незащитена при нощните маневри. Малка група еничари нахлува през нея и издига османското знаме на върха на стената, създавайки илюзията, че градът вече е паднал.

Последният византийски император, Константин XI Палеолог, показва изключително достойнство. Осъзнавайки, че линията е пробита, той сваля пурпурната си имперска мантия, за да не бъде разпознат и пленен, и се хвърля в гъстата битка заедно с останалите си войници. Загива в бой в близост до заставата на Свети Роман. Тялото му никога не е идентифицирано с абсолютна категоричност.

Влизането на султана и преобразуването на града

Следобед Мехмед II влиза тържествено в превзетия град през Портата на Свети Роман. Той вече е заслужил титлата си "Фатих" (Завоевателя). По тогавашните закони на войната, град, който е отказал да се предаде доброволно, е оставен на разграбване. Султанът обаче ограничава плячкосването до малко над денонощие, за да запази инфраструктурата на своята бъдеща столица. Мехмед се отправя директно към сърцето на източното християнство - катедралата "Света София". Източниците разказват, че той е бил поразен от величието на храма. Султанът поръчва сградата веднага да бъде преобразувана в джамия. Още същия петък в нея се провежда първата мюсюлманска молитва, което символично запечатва новата идентичност на града като Истанбул, столица на Османската империя.

Трусове в целия свят

Рухването на Константинопол променя траекторията на световната история.

Геополитическо пренареждане: Изчезването на Византия премахва буфера между ислямския свят и християнска Европа. Османската империя се утвърждава като суперсила, която през следващите векове ще диктува събитията на Балканите и в Централна Европа.

Раждането на Великите географски открития: Новите владетели на Босфора налагат тежки такси и контрол върху традиционния "Път на коприната" и търговските маршрути към Азия. Това принуждава европейските монархии (главно Испания и Португалия) да търсят алтернативни морски пътища на запад и юг, което води директно до откриването на Америка от Колумб през 1492 г. и заобикалянето на Африка.

Катализатор за Ренесанса: Месеци преди и след падането на града, хиляди гръцки учени, философи, преписвачи и хора на изкуството бягат в Италия. Те носят със себе си безценни, спасени от пожарите антични ръкописи на Платон, Аристотел и ранните отци на църквата. Този приток на класическо знание дава мощен тласък на европейския Хуманизъм и ускорява разгръщането на Ренесанса.