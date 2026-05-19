В планините е ясно и тихо, подходящо за излети

ПСС: В алпийския пояс все още има сняг - над 2000 м

19.05.2026 | 09:35 ч.
БГНЕС

Ясно и тихо е времето на повечето места в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст. В район Централен Балкан по билото има мъгла.

Времето е подходящо за излети.

Като цяло топло време, температурите към 8:00 ч. сутринта са били между 5-8 градуса.

В алпийския пояс все още има сняг - над 2000 м, уточниха спасителите. 

През изминалото денонощие не е имало регистрирани инциденти с туристи.

Над планините следобед ще има значителна облачност с валежи. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км/ч.

Според прогнозата за времето максималните температури над 2500 метра височина ще са около 1-4 градуса, а на 1500 м - от 8 до 9 градуса.

