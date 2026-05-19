Предлагат Дара да бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на София"

Председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров предлага победителката в конкурса "Евровизия 2026" Дара, да бъде удостоена със званието "Почетен гражданин на София", а компанията, която я продуцира - "Вирджиния Рекърдс", да получи отличието "Почетен знак на Столичната община", съобщиха от СОС.

"Това признание е напълно заслужено предвид изключителния принос на Дара и целия екип към съвременната ни култура, обогатяването на музикалния живот у нас и огромната им роля за издигането на международния престиж на столицата и страната ни. Победата на Дара е огромен шанс за нас като столица да бъдем домакини на "Евровизия 2027", което съвпада и с 20-годишнината от присъединяването на България към Европейския съюз“, коментира Петров, цитиран в прессъобщението.

По думите му това ще бъде голям празник, за който общината трябва да се подготви и да работи активно с всички институции.

"Това ще бъде и възможност за София да посрещне десетки хиляди туристи и делегации, които ще подкрепят местния бизнес, хотелиерството и ресторантьорството. Инвестициите и модернизацията ще оставят траен отпечатък върху градската среда на София, а не на последно място – милиони зрители пред екраните ще се запознаят с богатото културно-историческо наследство на нашата столица. Няма да преувелича, ако кажа, че всичко това е благодарение на таланта, труда и упоритостта на Дара и именно затова най-малкото, което можем да направим за нея, е да ѝ се отблагодарим с това отличие", коментира Цветомир Петров.

Очаква се предложенията да бъдат разгледани и приети от Столичния общински съвет на заседанието на 28 май, се казва още в информацията.

София е готова да посрещне "Евровизия“ догодина и чакаме с нетърпение този момент, заяви днес и столичният кмет Васил Терзиев.

Изградени са три сцени на пл. „Княз Александър I“ във връзка с официалното посрещане довечера на Дара, съобщи още той. Ще бъде затворен бул. „Цар Освободител“ и площадът, ще има дебел червен килим, добави той. Предвижда се концерт на самата Дара и изпълнения на подгряващи групи.