Терзиев: София има ключови предимства да е домакин на "Евровизия"

София е готова да бъде домакин на следващото издание на „Евровизия“ след историческата победа на българската певица Дара. Това заяви кметът на столицата Васил Терзиев. Той призна, че събитието ще струва десетки милиони, но вероятно сумата ще е съпоставима с тази във Виена.

„Разбира се, че сме готови и го чакаме с нетърпение този момент“, каза още той.

По думите му столицата има ключови предимства пред останалите градове, които също заявиха желание да приемат конкурса. „София разполага със значително по-голяма зала, с много по-голяма леглова база и с летище с по-голям капацитет и по-удобни полети. Това са важни условия при избора на град домакин“, обясни кметът.

Той подчерта, че уважава амбициите на Пловдив, Варна и Бургас, но според него „мащабът на „Евровизия“ изисква то да бъде в София“.

Терзиев разкри, че вече са проведени първи разговори с институциите и БНТ.

„Задвижени са редица неща, за да можем да придвижим организацията. Чакаме формалното решение от страна на БНТ и държавата, за да преминем към фактическата подготовка“, каза още той пред bTV.

Според него предстоящата организация ще изисква огромен ресурс и координация между държавата, общината и медиите.

Кметът коментира и очакваните разходи около домакинството на конкурса.

„Десетки милиони ще струва и на София. По-вероятно е сумата да не бъде повече от тази във Виена, но ще бъде съпоставима“, каза Терзиев.

По думите му средствата ще бъдат необходими за инфраструктура, оборудване на залата и логистика за хилядите гости и журналисти, които се очакват.

На въпрос дали София ще успее да поеме огромния поток от посетители, Терзиев заяви, че градът е подготвен.

„Смятам, че градският транспорт и всичко, което допълнително ще организираме, ще бъде достатъчно, за да не се натовари градът“, каза той.

Предстои и анализ с международни експерти, който да покаже дали ще са нужни допълнителни инфраструктурни промени.

Още тази вечер столицата ще посрещне победителката Дара с голям концерт в центъра на града.

„Най-важното е големият червен килим, както го беше поръчала Дара“, каза с усмивка Васил Терзиев.

За събитието ще бъдат затворени бул. „Цар Освободител“ и пространството около площада, където са изградени три сцени. Преди концерта на Дара публиката ще бъде подгрявана от DJ Theo, Dias и Teddy Giorgio.

