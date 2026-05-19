Икономист: Разходите трябва да бъдат ограничени, а не дефицитът

Път към "строга финансова дисциплина" очерта вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, като анонсира мерките, които ще бъдат приложени в бюджета за 2026 г.

Бюджетната процедура стартира, финансовата рамка на държавата за текущата година ще бъде готова до 1 юли 2026 година.

"Това, че данъците няма да се вдигат, е лъжа. Ще има увеличение на минималните и максималните осигурителни прагове - нещо, за което протестирахме преди шест месеца. Това има ефект на увеличаване на данъците", коментира икономистът Даниел Василев в "България сутрин".

Увеличаването на максималния осигурителен праг удря средната класа, т.е. хората, които имат доходи между бившия и новия максимален праг от 2300 евро, който трябва да влезе в сила от 1 август, обясни гостът.

"Това ще увеличи разходите за работодателите и ще бръкне допълнително в джоба на работещите. Всяко увеличаване на заплати, пенсии и административни мерки, насочени към непродуктивния сектор, т.е. дават пари, хората харчат, но тези пари, влизайки в икономиката, тласкат цените", уточни Василев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му увеличаването на осигуровките няма да помогне на дефицита.

"Тези 10% са леко позитивно настроение. Имаме обещания, но те трябва да се сбъднат. Какво означават тези 10% - ако вземем Бюджет 2025 и разходите за възнаграждения, 10% означават 2,5 млрд. Миналата година дефицитът ни е около 7 млрд. Ако тази мярка бъде изпълнена, това потенциално би било около 30% от същия този дефицит. Това са груби мерки", анализира икономистът.

Василев определи като страшно казаното от Донев, че ще опитат да ограничат дефицита.

"Ние оставаме на дефицит и това е ключов проблем. Разходите трябва да бъдат ограничени. Съкращения от 10% е позитивно обещание, но не ни разрешава проблемите", отбеляза още гостът.

По думите му има само два начина на икономическо управление - насилствен - държавата и частен сектор - свободният пазар.