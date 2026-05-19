Тристранката подкрепи увеличение на минималната пенсия със 7,8%, само АИКБ против

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди законопроектите, свързани със защитата на конкуренцията и правата на потребителите, внесени от Явор Гечев и група народни представители.

Допълнително социалните партньори са обсъдили Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., стана ясно от думите на вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след заседанието.

НСТС не постигна единодушие по законопроектите за промени в законите за КЗК и КЗП. Работодателските организации ще дадат предложения по промените, с които се цели овладяване на високите цени у нас, между първо и второ четене. Синдикалните организации принципно подкрепиха предложените законопроекти, обобщи Гълъб Донев.

Членовете на тристранно сътрудничество, с изключение на АИКБ, постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера за минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст на 347,51 евро от 1 юли 2026 година, информира вицепремиерът. Досега минималната пенсия бе в размер 322,37 евро.Актуализацията е чрез поправка в т. нар. удължителен закон за бюджета.

По думите на Румен Радев, председател на АИКБ, причината за тази позиция е принципна, тъй като според асоциацията размерът на пенсиите трябва да се определя на база осигурителния принос, а не по административен начин.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази положителното становище на министерството относно поправката в удължителния закон, внесена от Владимир Раков от „Прогресивна България“ и група народни представители.

Целта на предложението е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с пенсии за трудова дейност в минимален размер да получат от 1 юли, заедно с останалите пенсионери у нас, осъвременяване на пенсията по т.нар. швейцарско правило със 7,8 на сто.

По този начин над 800 000 пенсионери на минимална пенсия у нас ще получат осъвременения ѝ размер от 347,51 евро при изплащането на пенсиите за месец юли, без да е необходимо да чакат приемането на редовен бюджет за 2026 година.

Причина за предложените поправки е, че според Кодекса за социално осигуряване всички пенсии за трудова заетост се осъвременяват ежегодно от 1 юли по швейцарското правило, но размерът на минималната пенсия за съответната година се определя чрез редовен закон за бюджета на държавното обществено осигуряване, а в условията на удължителен бюджет това няма как да се случи, тъй като се прилагат минималните прагове към 2025 година

В заключение Гълъб Донев добави, че днес са били избрани двама заместник-председатели на тристранката, съответно Димитър Манолов и Добри Митров.