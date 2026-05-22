По тема номер 6 пишат зрелостниците на ДЗИ по професионална квалификация

Изпитът се провежда в 617 училища в страната

22.05.2026 | 09:31 ч. 0
БГНЕС

По тема номер 6 пишат зрелостниците на задължителния държавен изпит по професионална квалификация. Изпитът започна в 08:30 часа и се провежда в 617 училища в страната, съобщават от пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

От гимназистите, заявили желание да се явят на изпит по професия, близо 16 хиляди са избрали да разработват дипломен проект. Останалите се явяват на изпит по теория чрез разработване на тема или чрез тест. Всички ще положат и изпит по практика.

Втора задължителна матура

Днес се провежда и втората задължителна матура по профилиран предмет. По-рано за изпита беше изтеглен Вариант 2.

Свързани статии

Изпитът също започна в 8:30 ч. и се провежда в 1434 училища в страната. Очаква се на него да се явят около 24 хиляди зрелостници. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е по 30 учебни предмета, тъй като за чуждите езици има изпити на различни равнища, като за всяко равнище се провежда отделен изпит, каза Евгения Костадинова - директор на дирекцията “Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН.

Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират матура по английски език. Подадените заявления по този профилиращ предмет са над 13 000. Следват география и икономика с 1810 заявления, биология и здравно образование - 1722, математика - 1523, предприемачество - 1373, и философия - 1186.

Най-малко заявления за матура по профилиращ предмет са подадени за физика и астрономия - 44, италиански език - 113, изобразително изкуство - 139, информатика - 159, и химия и опазване на околната среда - 165.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни. / БТА

Тагове:

МОН ДЗИ тема 6 зрелостници професионална квалификация
