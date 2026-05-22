Кои ще са засегнатите от съкращенията в администрацията?

Идеята е да се търси максимална оптимизация на администрацията, не просто масови съкращения. Ще се направи секторен анализ във всички ведомства, заяви пред bTV председателят на временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от "Прогресивна България".

"Идеята е да се търси в максимална степен оптимизация на дейността на администрацията, а не просто да отрежем едни или други хора", поясни той.

"Ще се прегледат дългосрочно незаетите щатни бройки или такива длъжности, на които работят пенсионери и хора, които работят на граждански договори."

"Съкращенията за тази година ще започнат от септември и ще са 1/4 от тези 10%. Догодина ще се изпълнят десете процента."

Според него в някои администрации може дори да се стигне до назначаване на нови служители, особено в институции като Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, където се очакват повече правомощия и работа.

"Започнали сме оптимизация на рарзходната част, ще се стремим и към по-добра събираемост", каза Проданов.

България трябва да се подготви за период на по-висока инфлация, устойчив бюджетен дефицит и забавен икономически растеж на фона на нарастваща безработица и държавен дълг. Това показва пролетната икономическа прогноза на Европейска комисия за 2026 и 2027 година.

Добрата новина според анализа е, че българската икономика няма да изпадне в рецесия през следващите две години, коментира Константин Проданов.

По отношение на възможни държавни интервенции в цените той беше ясен: "Няма да слагаме тавани на цените".

От управляващото мнозинство потвърдиха и че през следващите месеци най-вероятно ще се наложи теглене на нов държавен дълг.

Според Проданов мерките срещу поскъпването няма да решат изцяло проблема с инфлацията, но ще ограничат нелоялните търговски практики и ще дадат повече прозрачност при ценообразуването.

"Нашата цел е не да деформираме пазара, а да върнем ефективността му“, подчерта той.

Той коментира и критиките на опозицията към новите правила за работа на парламента, като заяви, че управляващите искат Народното събрание да се върне към „изначалната си функция на законодателен орган“, без излишно протакане на процедурите.

Проданов призна, че финансовото състояние на държавата е "изключително тежко". По думите му има натрупани около 2,5 млрд. евро неразплатени задължения, над 1 млрд. евро плащания към общините и още между 3 и 3,5 млрд. евро, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост.

Проданов добави, че целта на управляващите ще е да се вместят в 3% дефицит в Бюджет 2026.

Пенсиите ще се вдигат от 1 юли по швейцарското правило, припомни той.