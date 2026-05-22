Борисов: Не съм бил в “Джуджетата“, не познавам Петьо Еврото,

“Няма да оставим да ни клеветят. Просто съжалявам, че колегите от ДБ говорят неща, без да познават фактите. Госпожа Теодора Георгиева беше предложена и по никакъв начин - както и сега за тези прокурори, които се предлагат за Европейската прокуратура - няма да има вмешателство”, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от кулоарите на парламента.

“Искам да ви напомня, че никога не съм бил нито в “Джуджетата“, нито ги знам кои са, а в случая сега разбираме коя е Снежанка. Никога не съм говорил с тях, не съм ги виждал. Не познавам Петьо Еврото и по никакъв начин не искам да ни клеветят“, категоричен е Борисов.

"2018 г., когато са избирали европрокурор, винаги съм оставял съдиите и прокурорите, винаги съм твърдял, че те трябва да си ги избират и да си ги защитават. Доста години са минали оттам, искам малко да напомня. Искам да опресня паметта - не случайно навсякъде по снимките, когато ни арестуваха присъстваше Теодора Георгиева - беше навсякъде най-отпред, на всички снимки, при всички идвания в България, прессъобщението на МВР гласеше, че акцията е съвместно с европрокуратурата. Единствените й действия бяха да компрометира ГЕРБ. Как сега, когато видяха, че е компрометирана, искат човека, който работеше активно политически срещу ГЕРБ, да кажат, че е наш? Готов съм тук, с Кирил Петков заедно, да се явя на детектор на лъжата. Ей тук по тези стаи ми казваше, че тя е човека, който ползват за бухалка срещу нас, когато бяхме в добри отношения с Кирил Петков. В 2 събрания съпругът й беше зам.-министър на външните работи. От първия си ден тя работи срещу ГЕРБ. Изведнъж сега като Кьовеши я обвини, я пришиха към нас", заяви Борисов.

"Аз не съм сменял нищо и това го заявявам най-отговорно. След това Дани Кирилов беше сменен като министър, ако си спомня нещо друго, да каже. Както сега, само преди няколко месеца, се избираха новите европрокурори, пак нямам нищо общо с тези, които се предлагат", каза още лидерът на ГЕРБ.

Без охрана

Борисов коментира, че се притеснява, че няма охрана.

"Дори Бойко Рашков беше вътрешен министър, не си позволи да свали охраната, когато ме арестуваха бях охранявано лице, а сега за една нощ решиха, че няма никаква заплаха. Питате ме дали се притеснявам - да, притеснявам се, сега използвам една кола на групата", обясни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ каза, че не използва частна охрана. Попитан дали влиза от задния вход на НС, Борисов отговори: “Където ме остави шофьорът - там влизам”.

Охраната на Борисов и Пеевски беше свалена от НСО на 13 май.