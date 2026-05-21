Прокуратурата поиска 14 години затвор за Петьо Петров - Еврото

Софийският градски съд заседава по делото срещу бившия следовател Петьо Петров, известен с прякора Еврото. По-късно се очаква съдът да се произнесе с присъда.

Петров е обвинен за документна измама в особено големи размери. Делото срещу него се гледа задочно, тъй като той все още се издирва с Европейска заповед за арест. То бе образувано на 28 юли 2021 г. Според обвинението в периода от 11 октомври 2019 г. до 23 март 2020 г. чрез използване на неистински документи Петров е получил без правно основание, с намерение да го присвои, чуждо движимо имущество – 147 монети на обща стойност 106 763 лв. и едно златно кюлче с тегло 1000 грама, 23,88 карата, на стойност 109 718 лева, собственост на Явор Златанов, както и сума в размер на 550 хил. евро, с левова равностойност 1 085 485,65 лв., собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова.

Прокурорът по делото прочете част от обвинителния акт пред съда. Тя пледира, че Петров е виновен за това, за което е обвинен и призова съдът да му наложи наказание "лишаване от свобода" за 14 години, както и да бъде лишен от адвокатски права за 17 години.

Адвокат Минчо Спасов, защитник на част от пострадалите по случая, каза пред съда, че разказът на Явор Златанов пред медиите преди години се е доказал по време на заседанията по делото. По тази причина, тъй като има разминаване в неговите показания и тези на прокурор Димитър Франтишек, съдът следва да вземе предвид показанията на Златанов, допълни Спасов. Според него доказателствата сочат, че на практика става въпрос за две престъпни групи.

Спасов призова съда да приеме Петров за виновен и да вземе предвид утежняващи вината обстоятелства, че Петров е използвал влиянието си в магистратските среди, за да извърши престъплението, като е компрометира цялата магистратура.

Адвокат Николай Манчев, служебният защитник на Петров, посочи, че той не е осъзнавал, че извършва престъпление. Петров е получил златните монетни от бившата си съпруга Любена Павлова. Манчев допълни, че обвинението не е доказано.

По-рано днес съдът разпита Орхан Хасанов, в момента следовател към Софийска градска прокуратура, а преди е бил младши следовател, към закритата вече Специализирана прокуратура от 2021 г., по-рано пък е бил разследващ полицай.

Пред съда Хасанов разказа, че като разследващ е участвал в претърсвания на къщата на Илия Златанов. Преди претърсването е трябвало заедно с негови колеги да се срещнат с прокурор Димитър Франтишек Петров. Те са го чакали в съда на ул. "Черковна", но Франтишек не се появил. Срещнали се с прокурор Ангел Кънев, който им е казал, че Франтишек е на адреса на Златанов и им е поръчал служебна кола, която да ги закара при него.

Вече на адреса Хасанов попитал Франтишек защо са там и какво трябва да изземат, а прокурорът отговорил, че трябва да се търсят монети. Пред съда Хасанов каза, че не си спомня дали Франтишек им е дал детайли какви точно монети. Хасанов е установил, че в имота е било влизано преди те да пристигнат, защото входната врата е била разбита.

След акцията, когато Хасанов е докладвал на Франтишек какво и къде са открили, прокурорът го е попитал дали в спалня, вдясно от стъпалата на втория етаж зад вратата, е имало шкафче с огледало. Хасанов отговорил, че не е обърнал внимание и Франтишек му е казал да се върне и да провери отново щателно. В едно от чекмеджетата, под дрехите, Хасанов открил документи на чужд език и жълти моменти в плик. Той допълни, че е питал прокурора откъде знае за този шкаф, а той му е отговорил, че има оперативна информация.

По-късно през съда Хасанов каза още, че по време на разследването и на други места в къщата са били открити моменти.